Gözyaşlarına boğuldu! Radara değil şoka girdi

Kaza, Seyhan ilçesindeki Kasım Gülek Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı otomobil, bulvarda uygulama yapan radar aracını görünce direksiyon hakimiyetini kaybederek 01 M 0853 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan savrulan otomobil kaldırıma çarparak durabildi.

Dolmuşta bulunan bir yolcunun hafif yaralandığı kazada sürücü yara almadı. Otomobilden inip kaldırıma oturan sürücü kazanın şoku nedeniyle uzun süre ağladı. Sürücüyü çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza yerine gelen sürücünün bir yakını ise amcasının milletvekili olduğunu belirterek, gazetecileri çekim yapmamaları konusunda tehdit etti. Minibüs hattında görevli olduğunu belirten bir kişi de gazetecilere tepki gösterdi.