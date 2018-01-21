Gözümü kırpmadan dönerim

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın ‘Türkiye’nin otomobili’ni üretecek 5 babayiğidi açıklamasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen henüz gelişmeler hakkında net bir açıklama veya bilgi yok. Henüz projenin başında kimin olacağı, yani CEO’su bile belli olmazken 2019’da beklenen ilk prototipler için süre hızla daralıyor. İşte bu noktada en çok sorulan soruların başında; “Erdoğan’ın hayali olan yerli otomobile katkı sağlaması için yurtdışında alanlarında uzman beyinlerden yararlanılıyor mu?” oluyor. Bugün dünyada otomotiv alanında uzman pek çok Türk yer almasına rağmen henüz bu isimlerle temasa geçilmiş değil, en azından şu ana kadar basına yansıyan olmadı. Elektrikli otomobil markası Faraday Future’da şasiden sorumlu başmühendis olarak çalışan Özcan İnci ve sürücüsü olmadan 256 kilometre hıza ulaşan elektrikli aracının algoritmasını yazan Doç. Dr. Kamran Türkoğlu bu isimlerden bazıları.

HENRY FORD KURDU

Bu özel beyinler istendiği takdirde yerli otomobil projesinde seve seve çalışacaklarını da belirtiyor. İşte bu isimlere otomotiv konusunda çok büyük bir beyin olan Prof. Dr. Nadir Yılmaz da eklendi. 20 yıldır Amerika’da yaşayan Yılmaz, Hürriyet’e yaptığı özel açıklamada yerli otomobil için gözünü kırpmadan Türkiye’ye geri dönüş yapacağını söylüyor. Ama ne yazık ki diğer isimler gibi Nadir Yılmaz’ın bu talebine de şu ana kadar ne hükümetten ne de 5 babayiğitten hiçbir cevap gelmemiş.

Washington DC’de yer alan Howard Üniversitesi’nde Profesör ve Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Nadir Yılmaz, aynı zamanda Henry Ford’un da kurucuları arasında yer alan ‘Uluslararası Otomotiv Birliği’nin (SAE International) hem şeref üyesi hem de Washington şubesi başkanı. Amerika’da bilhassa otomotivin merkezi olan SAE içerisinde birçok ödül alan ve son olarak da başarılması çok zor olan şeref üyeliği ile ismini duyurmuş Nadir Yılmaz, son gelişmeleri şöyle anlatıyor:

CUMHURBAŞKANLIĞI MESAJI

“Açıkçası ‘Benimle temas kurulur mu’ diye beklemeden Cumhurbaşkanlığı’na ulaşmaya çalıştım. Gönderdiğim elektronik postanın içeriği yerli otomobil projesine katkı sağlamakla ilgiliydi. Gerekirse Türkiye’ye hemen geri dönüş yapabileceğimi belirttim. Hyundai’yi kuran mühendisleri yetiştirmiş, hem akademisyen hem de zamanında General Motors’da (GM) başmühendis olarak çalışmış bir kişi ile Türkiye’ye gelip yerli otomobil projesini yürütmek istediğimi ilettim. Mesajı göndereli uzun zaman olmasına rağmen henüz hiçbir cevap gelmedi. Gözünü kırpmadan Türkiye’ye hemen geri dönüş yapabilecek, kendini kanıtlamış birine mesaj gönderdiği halde hiçbir karşılık gelmemesine üzüldüm. Yurtdışında alanında uzman bizi gibi isimlerle temas kurulmuyorsa, Türkiye’deki akademisyenlerin hiçbir şeyden haberi yoksa yerli otomobili hangi beyinler yapacak? Bu işin başına ülkesini seven, otomotivi bilen, vizyon sahibi, dışarıyı çok iyi bilen ve bu markayı dışa satabilecek birinin getirilmesi gerekiyor. Yoksa yerli otomobil beklendiği başarıyı gösteremeyebilir.”

SİYAHİLERİN MEKKE’Sİ



2016 yılında Howard Üniversitesi’nde konuşma yapan ABD eski Başkanı Barack Obama’ya fahri doktora ünvanı verilmişti.



GLOBAL otomotiv endüstrisinin en önemli ve en büyük çatı örgütlerinden biri olan ‘Uluslararası Otomwnternational) önemli bir pozisyonda olan Nadir Yılmaz, kendisi hakkında ise şunları söylüyor: “İTÜ Makina Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Amerika’ya master ve doktora için geldim ve yaklaşık 20 yıldır burada yaşamaktayım. Şu anda siyahilerin Mekke’si olarak kabul edilen Howard Üniversitesi’nde görev yapıyorum. Amerika’nın önde gelen ulusal laboratuvarlarından Sandia National’da çalıştım ve ‘mobility engineering’ şemsiyesi altında hem otomotiv hem de savunma/uzay sanayi (roketler) araştırma konularından uzmanım. Uluslararası Otomotiv Birliği’nin (SAE) Washington DC şubesi başkanlığını yürütüyorum ve ayrıca SAE’nin bütün eğitim ödüllerini almanın yanında dünyada ‘SAE Fellow’ yani SAE Şeref üyesi olan 2. Türk’üm. Ayrıca 40 yaşının altında bu unvana sahip ilk ve tek kişiyim. Ayrıca 10 yıldır ‘SAE International Journal of Fuels and Lubricants’ dergisinin yayın yönetmenliğini yapıyorum. Yeni kurulan Türkiye Otomotiv Mühendisleri Derneği’nin de yönetim kurulu üyesiyim.”