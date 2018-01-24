Soruşturma dosyasındaki iddialara göre 20 Ocak günü Bebek Arnavutköy’de bir ev baskını ve darp olayıyla ilgili polise ihbar geldi. Polis, olay yerine geldiğinde kapıda Leyla Koray, eski arkadaşı Kasım Garipoğlu’nun sabah erken saatlerde uyurken evine geldiğini, kapıyı zorlayarak açtıktan sonra üst katta istirahat ettiği sırada kendisini uzun süre dövdüğünü anlattı. Koray, elinden kurtularak esnaftan yardım istemesi üzerine Garipoğlu’nun kaçtığını söyledi. Koray, olayın ardından hastaneye giderek rapor aldı ve kendisini döven Garipoğlu’ndan şikâyetçi oldu.

'GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA KASIM BENİ DÖVÜYORDU'

Leyla Koray polise verdiği ifadesinde olayı şöyle anlattı:

“Kasım Garipoğlu benim 5 yıl birlikte olduğum ve yaklaşık 6 ay önce ayrıldığım erkek arkadaşım olur. 19 Ocak günü Arnavutköy’de arkadaşımın evinde bulunuyordum. Bu sırada Garipoğlu, arkadaşım Emirhan Alkan’ı aradı. Emirhan’a yanımıza geleceğini söylemiş. Ben de görüşmek istemediğim için evime gittim ve uyudum. Uyuduğum sırada birisinin beni darp etmeye başladığını hissederek uyandım. Gözümü açtığımda Kasım beni tekme tokat dövüyordu. Kafama ve vücuduma tekme ve yumruklar attı. Bir an elinden kurtuldum ve mutfağa kaçtım. Arkamdan gelip beni mutfakta darp etti.

'KAPIYI TEKMELEYEREK TEKRAR EVE GİRDİ'

Bir fırsatını bulup elinden kurtuldum. Alt kata indim ve bir odaya kendimi kapattım. Kasım, evin içinde geziniyordu. Kasım'ın evden ayrıldığını duyunca odadan çıktım. Odadan çıktığım anda Kasım kapıyı tekmeleyerek tekrar eve girdi. Suratıma vurdu. Bağırınca çevredeki esnaf eve geldi. Esnafın geldiğini görünce Kasım evden çıkarak uzaklaştı. Evime geldiğinde aşırı alkollüydü. Beni daha önce de darp etmişti. Can güvenliği tehlikem vardır. Koruma kararı istiyorum. Beni uykumda darp eden bu kişiden şikâyetçiyim.”

GARİPOĞLU: LEYLA ARADI, EVE DAVET ETTİ

Finans uzmanı Kasım Garipoğlu olaydan bir gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Garipoğlu ifadesinde şunları söyledi:

“Leyla Koray ile 5 yıl önce tanıştık ve sevgili olduk. Son zamanlarda arkadaş olarak görüşüyorduk. Sonra görüşmelerimiz seyrekleşti. Olaydan bir gün önce arkadaşlarımla İstinye’deydim. Leyla, aradı ve 'Ne yapıyorsunuz, biz Emirhan’ın evindeyiz. Siz de buraya gelin' dedi. Emirhan da beni arayarak davet etti. Emirhan ile Leyla’nın evi bitişiktir. Gittiğimde Leyla’ya telefon ettim. Bana 'Evdeyim' dedi. Kapıyı çaldım, açmadı. Uyuduğunu zannettim. Kapının kulpundan tutarak açmak istedim. Açılmadı. Bu sefer hızlıca ayağımla ittirdim ve kapı açıldı. Üst kata çıktığımda Leyla oturuyordu. Ayağa kalktı beni karşıladı.

'BEN DARP ETMEDİM, KENDİSİ YAPMIŞ OLABİLİR'

Birlikte salona geçtik. Leyla alkollüydü. Ben değildim. Hangi konuda konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Birden tartışma çıktı. Leyla sinirlendi ve omzuma vurdu. Ben de ani refleksle onun omzuna vurdum. Ardından küfür etti. Ben de bir şey söylemeden evden çıktım. Bu sırada Leyla halen arkamdan bağırıyordu. Leyla'yı darp etmedim. Daha önceki zamanlarda da darp etmedim. Evine de zorla girmedim. Hastaneden aldığı darp raporundaki yaralanmalar konusunda bir fikrim yok. Kendisi de yapmış olabilir. Bana iftira atmış olabilir.”

Koray'ın şikâyetinin ardından Garipoğlu hakkında 'kasten yaralamak, mala zarar vermek ve konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından soruşturma başlatıldı.