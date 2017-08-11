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    Göztepe Parkı’nın basketbol sahası şantiye alanı oluyor

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    11 Ağustos 2017 - 14:04Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 14:04

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Anadolu Yakası’ndaki trafiğe soluk aldıracak Ümraniye–Ataşehir-Göztepe Metrosu’nun Göztepe İstasyonu inşaati kapsamında, Göztepe 60. Yıl Parkı’ndaki tenis ve basketbol sahalarının bulunduğu kısım geçici şantiye alanı olarak kullanılacak. Söz konusu alanın etrafı, metro çalışmalarının başlaması nedeniyle önümüzdeki günlerde paravanla çevrilip, geçici olarak kullanıma kapatılacak.

    İBB’den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar sırasında ağaçların bulunduğu yeşil alanlar hiçbir şekilde etkilenmeyecek. 2 milyar 376 milyon liraya malolması beklenen hattın tamamlanmasının ardından söz konusu alanda metro giriş çıkışlarının yanı sıra metro meydanı, 2 adet tenis sahası, çocuk trafik eğitim parkı da yer alacak.

    PARKTA MARMARAY’LA BULUŞACAK

    Yolculuk süresini 26 dakikaya düşürecek olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu, 13 kilometre uzunluğunda 11 istasyondan oluşuyor. Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinden geçecek hat, saatte tek yöne 35 bin yolcu taşıyabilecek. Göztepe İstasyonu’nda Marmaray ile entegre olan hat, Yenisahra İstasyonu’nda Kadıköy-Kartal Metrosu ile Çarşı İstasyonu’nda da Üsküdar- Ümraniye -Çekmeköy Metro Hattı ile entegre olacak.

    Sahil bandını Ataşehir ve Ümraniye’ye bağlayacak hat, raylı sistemlerin yanı sıra yine önemli yolcu ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu D-100 Karayolu, Alemdağ Caddesi ve Şemsettin Günaltay (Minibüs) Caddesi gibi ana arterler üzerindeki yolculuk taleplerini de birbirine bağlayacak.

    İBB, 5 yıl önce Göztepe Parkı’na cami yapacağını açıklaması üzerine Kadıköy Belediyesi, cami yapımı için bugün metronun yapılacağı alanı göstermiş ancak, proje rafa kalkmıştı.

    Göztepe Parkı’nın basketbol sahası şantiye alanı oluyor

    Etiketler: şantiye , metro , Göztepe Parkı
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