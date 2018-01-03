Gözlüklerin evrimi: Nereden nereye

Gözlükler insanların hayatlarına ilk olarak 1280 yılında girdi. Armati adında bir italyan fizikçi tarafından ilk gözlük icat edildi. Bu gözlük, cisimleri büyüterek kolayca görülmelerini sağlayan bir çift dışbükey mercekten oluşmaktaydı. İlk gözlükleri insanlar genelde ellerinde tutup bir büyüteç edasıyla kullanıyorlardı. Daha sonra tek göze takılan eski filmlerde gördüğümüz gözlükler ortaya çıktı.

Bu gözlüklerin ardından 1730 yılında Edward Scarlett sabit gözlük sapını icat etti. Böylece Gözlük icat edildikten 350 yıl sonra yüzün ortasına düşmeden tutturulabildi. Gözlük sapları kafalara göre ayarlanabildiği için burnun üstünde daha az ağırlık oluyordu ve düşmesi de önlenebiliyordu.

İlk gözlükçü dükkanı ise Francis Mc Allister tarafından Philadelphia'da 1783 yılında açıldı. Gözlükçü dükkânındaki gözlükleri bir sepetin içine dolduruyor ve müşteriler de buradan tek tek deneyerek gözlerine uygun geleni seçip alıyordu. Gözlükler değişen tasarımları ve renkleri ile günümüze kadar geldi. Kırılmayan, esneyebilen gözlükler, kemik gözlükler, çerçevesiz gözlükler derken, 2012 yılında Google tarafından ilk akıllı gözlük kullanıcılara sunuldu.

Google'ın bu gözlüğü çıkarmasının ardından insanlar da bilim kurgu filmlerindeki gözlüklerin hayalini kurmaya başladı. Ama akıllı gözlüklerin gelişimi o kadar hızlı bir şekilde ilerlemedi. Teknolojinin günümüzde bu denli ilerlemesinden dolayı insanlar, sadece temel işlevi net bir görüntü sağlamak olan gözlüklerin de gelişmesini istediler. Bu isteği birçok firma geri çevirmedi ve insanlar için akıllı gözlüklerin çalışmalarına hız verdi. Google, Snapchat, VSP gibi firmalar kendi gözlüklerini çıkardı.







VSP küresel olarak gözlük ve göz bakım ürünlerinde önde gelen bir firma. VSP 2016 yılında Level adını taşıyan kendi gözlüklerini piyasaya sundu. Bu gözlüklerde jiroskop ve hız okuyucu gibi sensörler bulunuyor. Bu akıllı gözlük sayesinde adımlarınızı sayabilir, yaktığınız kalorileri ve aktivitelerinizi takip edebilirsiniz. Bir başka akıllı gözlük ise Jins Meme. Bu akıllı gözlük diğerlerine göre daha normal gözüken bir yapıda. Artırılmış gerçeklik deneyimi sunan gözlük tıpkı Level gibi sağlık ve fitness konusunda odaklanmış bir ürün. Bu akıllı gözlük aynı zamanda araba kullanırken uyumanızı engelleyebilecek bir özelliğe sahip.

Bu gözlüklerin yanı sıra yakın bir zamanda çıkan Google'ın 2. akıllı gözlüğü birçok özellik barındırıyor. Google Glass 2 ismi ile çıkan akıllı gözlüğün küçük ama güçlü bir donanımı bulunuyor. Aynı zamanda bu gözlüğün sesli komut alabilme özelliği de bulunuyor. Cihaz fotoğraf da çekebiliyor. Fotoğrafı çekerken sadece " Take a Photo" demeniz yeterli. Gözlüğün bu özelliklerinin yanı sıra GPS özelliği de bulunuyor. Yani araba kullanırken navigasyona ihtiyaç duymadan bu gözlükle işinizi halledebilirsiniz. Gözlüğün en önemli özelliklerinden biri de farklı platformlar ile de uyumlu. Gözlüğü kullanmanız için Android telefona sahip olmanız gerekmiyor, iPhone kullanıcıları da bu gözlüğü telefonları ile bağlayabilir ve kullanabilir. Akıllı gözlükler henüz çok yaygın kullanılmasa da yakın bir gelecekte bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gözlükleri hayatımızda çok yaygın bir şekilde kullanabiliriz. Hatta onlardan daha fazla özelliklere sahip olan gözlükleri de görebiliriz.