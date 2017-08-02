'Gözlerini Unutursam Kalbim Kurusun' raflardaki yerini aldı

İlk eserinde romantizmi satırlara döken yazar, ikinci romanında soluk soluğa okunan aksiyon dolu bir hayat hikayesini kaleme almıştı.Aydın Bayram üçüncü romanında ise bu kez okuyucularını bambaşka bir dünyaya götürecek.
'Gözlerini Unutursam Kalbim Kurusun' romanında yetimhanede büyüyen ve iki ayrı aileye verilen kardeşlerin öyküsü anlatılıyor.. Bu iki kardeş ortadan yırtılmış bir fotoğrafın ipuçlarından birbirini bulmaya çalışırken, ilginç bir aşk hikayesiyle yolları birbirinden habersiz kesişiyor. Bakalım iki kardeş fotoğrafı bir araya getirip gizemi çözebilecek mi?
Yazar her sayfasında okuyucuyu şaşırtmayı ve heyecanlandırmayı başarırken, bir labirentin gizem dolu hikayesinde sürükleniyorsunuz. Birbirinden çarpıcı sürprizlerin de yaşandığı bu öykü de yazar kalemini ustaca konuşturuyor.
ARKA KAPAK YAZISI…..
Yalnızlıklar denizinde küçücük bir çakıl taşıydım...
Rüzgârla kabaran dalgalarla oradan oraya sürüklenen...
Ya sen!...
Kayalara kök salmaya çalışan küçücük bir yosundun...
Hırçın dalgaların her vuruşuyla kolların kanatların kırıldı...
Birbirimize söz vermedik mi?...
Ellerimiz hiç ayrılmayacak diye!...
Yıldızları seyrederken yemin etmedik mi?
Gözlerimiz, başka kimseleri görmeyecek diye!
Bak, şimdi aramıza yollar, aylar, yıllar girdi...
Seni bir kez daha görebilmek için nelerden vazgeçmezdim!...
Güneşin sıcağından, baharın çiçeklerinden, yağmurun damlalarından...
Ya sen!...
Beni bulmak için dikenli yollarda yalınayak dolaşır mıydın?...
Ortadan ikiye yırtılmış fotoğrafı birleştirmek için karanlıkları yırtar mıydın?
O kadar çok merak ediyorum ki...
“Hayat bize bir şans daha verecek mi?” diye...
Kader ikimizi nerede ve nasıl buluşturacak?...
Hangimiz melek, hangimiz şeytan olacak?...
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