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    Gözlerini açtı! İlk sözleri ise...

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 07:25 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 07:27

    ABD’de üç Türk’ün hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulan Fatih Turhan hastanede gözlerini açtı. Turhan’a sevgilisi ve arkadaşlarının öldüğü açıklanamazken Fatih'in ilk sözleri ise "Kızlar nerede? Sevgilim Tubanur nerede" oldu.

    Yaz döneminde iş, gezi ve dil imkânı sunan Work&Travel programı kapsamında üç ay önce ABD'nin Louisiana eyaletine giden Türk öğrencilerin sezon sonu gezisi faciayla sonuçlandı. Geçirdikleri trafik kazasında Didem Deniz, Tubanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu hayatını kaybetti. Gencecik öğrencilerin hayalleri bu aracın içinde son buldu. Amerika'dan uçakla getirilen Deniz, Karataş ve Mollaahmetoğlu'nun cenazeleri önceki gün defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Karataş'ın erkek arkadaşı Fatih Turhan ise ağır yaralandı. Turhan kazanın ardından helikopter ambulans ile hemen Lafayette General Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Gözlerini açtı İlk sözleri ise...


    ABDden yasa boğan haber: 3 Türk öğrenci öldüABD'den yasa boğan haber: 3 Türk öğrenci öldü



    Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Turhan'ı ABD'de yaşayan Türkler yalnız bırakmadı. Kazada kaburgaları kırılan Turhan'ın bir böbreği alındı. Turhan hayati tehlikeyi atlattıktan sonra gözlerini açar açmaz ilk olarak doktorlara "Kızlar nerede? Sevgilim Tubanur nerede" dedi. Doktorları ve arkadaşları ise Turhan'a sevgilisinin ve arkadaşlarının başka hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

    Turhan'ın kuzeni Kadir Turhan "Ağabeyi, Fatih'in yanına gitti. Telefonda görüştük Fatih'le. 'Türkiye'ye geleceğim. Çok özledim sizleri' dedi. Arkadaşlarının ve sevgilisinin öldüğünü bilmiyor" dedi. Sabah

    Etiketler: Amerika , Öğrenci , Trafik kazası , Son dakika
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