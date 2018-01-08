"Gözlerin Ardında" yurt dışı yolcusu

Kemal Başar'ın daha önce Romanya'da GA Petculescu Tiyatrosu'nda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda olmak üzere 2 kez yönettiği Nava Semel'in dünyaca ünlü metni "Gözlerin Ardındaki Çocuk"tan yola çıkarak bu sefer tiyatro, akustik müzik ve dansı bir araya getiren çağdaş bir yorumla Tiyatro Keyfi için yönettiği "Gözlerin Ardında" müzikalinde başrolleri pop sanatçısı Özgün Uğurlu ve Eda Kandulu paylaşıyor. Akordeonda Ziya Serkan Doğan, kemanda Melike Çetin, cajonda Erkan Çelebi, gitarda Güney Kumaş var.

Eserin müzikleri Özgün Uğurlu, koreografisi Alpaslan Karaduman imzasını taşıyor. Müzik direktörlüğünü Tevfik Akbaşlı'nın, orkestra direktörlüğünü Nejat Dimili'nin, ışık tasarımını Yüksel Aymaz'ın, kostüm tasarımını Mine Erbek Gökbuget'in yaptığı, down sendromlu oğlunun doğumundan sonra herkes tarafından yalnız bırakılan, hayatını oğlunun gelişimine adayan bir annenin ekseninde gelişen eser, aynı zamanda bir down sendromu farkındalık projesi mahiyetinde.