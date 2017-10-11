Gözler yarınki kritik buluşmada

Gelirlerinde Türk turistlerin önemli rol oynadığı Doğu Ege'nin Yunan adalarındaki yetkililer, görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, Atina ziyareti kapsamında yarın Yunanistan Denizcilik Bakanı Panagiotis Kouroumplis, Altyapı, Ulaştırma ve Şebekeler Bakanı Hristos Spirtzis ve Dijital Politikalar, Telekomünikasyon ve Medya Bakanı Nikos Pappas ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Sisam Adası Valisi Nikolaos Katrakazos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adaya gelen Türk turist sayısının 3 yıl önce 12 bin olduğunu, bu ayın sonunda ise 50 bine ulaşmasını beklediklerini ifade ederek, "Türk turist sayısında yüzde 70'lik bir artış söz konusu. Avrupalı turistler gibi uzun süreli kalmasalar da Türkler iyi bir tüketici. Sonuç olarak iki taraf da memnun kalıyor." dedi.

Katrakazos, iki ülke arasında özellikle turizm alanındaki iş birliğinin iki halkı yakınlaştırdığını dile getirerek, "Son yıllardaki iş birliğinin devam edebilmesi için iki bakanın görüşmesinde olumlu sonuç çıkmasını umuyorum. Görüşmeye az bir süre kala inancım, aklın galip gelerek çözüm bulunacağı yönünde." ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmazlığın iki ülke ekonomisine olumsuz yansımaları olacağına işaret eden Katrakazos, şunları kaydetti:

"Eğer iki bakanın görüşmesinde olumlu bir sonuç çıkmazsa bu, başka bir çözüm yolu aramayacağımız anlamına gelmiyor.

Eğer bu gemi hatları durdurulursa bu durum ekonominin her seviyesine yansır. Olumlu bir sonuç çıkmazsa öncelikle Türk ve Yunan turizmciler, hükümetlerimize çözüm konusunda baskı yapmalı. Bu çözüm, tabii ki uluslararası hukuka uygun olmalı."



"OLUMSUZ BİR SONUÇ, İKİ TARAFI DA KALKINDIRAN EKONOMİK FAYDALARI BALTALAYACAK"



Midilli Ticaret Odası Başkanı Vangelis Mirsinias da Türk turist sayısında Midilli ve Sakız'da önemli artış kaydedildiğini belirterek, "Hesaplarımıza göre, bu yıl Midilli'yi yaklaşık 50 bin turist ziyaret etti. Sakız'da ise bu sayının 100 bine ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Mirsinias, sorunun hukuki ve diplomatik boyutları bulunduğunu ifade ederek, "Sanıyorum konu çözümlenecek ve önceki duruma geri döneceğiz. Türkiye ile gayet iyi ve dostane ilişkilerimiz var. Birbirimize karşılıklı olarak yardımcı olduğumuzu vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Yunan vatandaşların da Ayvalık, Çeşme ve Kuşadası gibi sahil bölgelerini sıklıkla ziyaret ettiğini anımsatan Mirsinias, görüşmeden çıkacak olumsuz bir sonucun iki tarafı da kalkındıran ekonomik faydaları baltalayacağını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 24 metrenin altındaki ticari teknelerin Yunan adalarına çıkışını 25 Eylül itibarıyla yasaklamıştı. Yunan adalarına düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin çıkışları da 12 Ekim'den itibaren yasaklanacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, konuya ilişkin, "Yunanistan kuralları ihlal ederek 24 metrenin altında bu tip küçük ticari tekneleri de denetleyip kuralları tanımıyor diye tutmaya başlayınca bu Türkiye’nin beyaz bayrak ülkesi olma özelliğini riske sokar hale geldi. Bu da katlanılabilir bir durum değildir." ifadelerini kullanmıştı.