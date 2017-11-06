Gözler ÖSYM'de: DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek yerleştirme sonuçları için hemen hemen her gün sonuçları kontrol eden adaylar, ÖSYM internet sitesini sorgulamaya devam ediyor. Aldıkları eğitimi lisans düzeyinde tamamlamak isteyen vatandaşlar, DGS ek tercih sonuçlarını merak ediyor. Peki, ÖSYM'nin açıklayacağı DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bazı bilgiler

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarih bilgisinin paylaşılmadığı ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayınlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

ÖDEMELER 31 EKİM TARİHİNDE SONA ERDİ

Ek yerleştirme için tercih ücreti 15,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 25-31 Ekim 2017 tarihleri arasında yatırdı. Ücret yatırma işlemi 31 Ekim 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erdi. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamladı. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayıldı ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmedi.

EK TERCİHLE YERLEŞENLER HANGİ BELGELERİ TESLİM EDECEK?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri