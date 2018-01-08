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    Gözler MHP'nin o vekilinde

    Aysel ALP/ANKARA
    08.01.2018 - 17:36 | Son Güncelleme:

    MHP Lideri Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday göstermeyip, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyecekleri açıklamasından sonra gözler İstanbul Milletvekili Atila Kaya’ya çevrildi.

    Gözler MHPnin o vekilindeMHP’de kalmaya devam edip, Genel Başkan Bahçeli’nin kararlarına açıkça itiraz eden tek isim olan Kaya, Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘hayır’ oyu vereceğini açıklayarak Genel Başkan Yardımcılığından istifa etmişti. Kaya, sivillere yargı zırhı getiren KHK’ye Bahçeli’nin desteğine rağmen “Hukuk devleti tabutuna son çivi çakılıyor” sözleriyle eleştirmişti.

    MANİDAR PAYLAŞIM: CİNAYET SAATİ

    İşte bu çıkışlardan sonra Atila Kaya’nın, Lideri Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin aday çıkarmayıp, Erdoğan’ı destekleme kararını nasıl değerlendireceği merak ediliyordu.  Kaya, Bahçeli’nin açıklamaları sonrasında önce Twitter hesabından Atilla İlhan’ın ünlü şiiri Cinayet Saatinden özenle seçilmiş bazı dizeleri paylaştı:

    “haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi
    demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu
    ...
    cinayeti kör bir kayıkçı gördü
    ben gördüm kulaklarım gördü
    vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü
    hiçbiriniz orada yoktunuz”

    ŞİMDİLİK YORUM YOK,  ŞİİRE BAKIN

    Hürriyet’in “Bahçeli’nin kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna Kaya,
    “Şimdilik yorum yok” yanıtını verdi. “Şiir sever misiniz” sorumuza Kaya, “Hem de çok severim. Atilla İlhan’ı ayrı bir severim” karşılığını verdi.

    “O dizeleri Bahçeli’nin açıklamalarından sonra paylaştınız. Haliç’te vurulan, eli kolu bağlanıp ağlayan vapur MHP mi” sorumuza ise Kaya, “Yanıt vermek istemiyorum” dedi. Kaya, önümüzdeki günlerde belki bir basın toplantısıyla görüşlerini açıklayabileceğini de belirtti.

    O ŞİİRİN TAMAMI ŞÖYLE:

    CİNAYET SAATİ

    haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi
    demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu
    dört bıçak çekip vurdular dört kişi
    yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu

    deli cafer ismail tayfur ve şaşı
    maktulün onbeş yıllık arkadaşı
    üçü kamarot öteki aşçıbaşı
    dört bıçak çekip vurdular dört kişi

    cinayeti kör bir kayıkçı gördü
    ben gördüm kulaklarım gördü
    vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü
    hiç biriniz orada yoktunuz

    demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu
    on üç damla gözyaşını saydım
    allahına kitabına sövüp saydım
    şafak nabız gibi atıyordu
    sarhoştum kasımpaşa’daydım
    hiç biriniz orada yoktunuz

    haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi
    polis kaatilleri arıyordu
    deli cafer ismail tayfur ve şaşı
    üzerime yüklediler bu işi
    sarhoştum kasımpaşa’daydım
    vapuru onlar vurdu ben vurmadım
    cinayeti kör bir kayıkçı gördü

    ben vursam kendimi vuracaktım

    Attila İLHAN

    Etiketler: Atilla Kaya , Açıklama
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