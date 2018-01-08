Gözler MHP'nin o vekilinde

MHP’de kalmaya devam edip, Genel Başkan Bahçeli’nin kararlarına açıkça itiraz eden tek isim olan Kaya, Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘hayır’ oyu vereceğini açıklayarak Genel Başkan Yardımcılığından istifa etmişti. Kaya, sivillere yargı zırhı getiren KHK’ye Bahçeli’nin desteğine rağmen “Hukuk devleti tabutuna son çivi çakılıyor” sözleriyle eleştirmişti.
MANİDAR PAYLAŞIM: CİNAYET SAATİ
İşte bu çıkışlardan sonra Atila Kaya’nın, Lideri Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin aday çıkarmayıp, Erdoğan’ı destekleme kararını nasıl değerlendireceği merak ediliyordu. Kaya, Bahçeli’nin açıklamaları sonrasında önce Twitter hesabından Atilla İlhan’ın ünlü şiiri Cinayet Saatinden özenle seçilmiş bazı dizeleri paylaştı:
“haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi
demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu
...
cinayeti kör bir kayıkçı gördü
ben gördüm kulaklarım gördü
vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü
hiçbiriniz orada yoktunuz”
ŞİMDİLİK YORUM YOK, ŞİİRE BAKIN
Hürriyet’in “Bahçeli’nin kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna Kaya,
“Şimdilik yorum yok” yanıtını verdi. “Şiir sever misiniz” sorumuza Kaya, “Hem de çok severim. Atilla İlhan’ı ayrı bir severim” karşılığını verdi.
“O dizeleri Bahçeli’nin açıklamalarından sonra paylaştınız. Haliç’te vurulan, eli kolu bağlanıp ağlayan vapur MHP mi” sorumuza ise Kaya, “Yanıt vermek istemiyorum” dedi. Kaya, önümüzdeki günlerde belki bir basın toplantısıyla görüşlerini açıklayabileceğini de belirtti.
O ŞİİRİN TAMAMI ŞÖYLE:
CİNAYET SAATİ
haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi
demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu
dört bıçak çekip vurdular dört kişi
yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu
deli cafer ismail tayfur ve şaşı
maktulün onbeş yıllık arkadaşı
üçü kamarot öteki aşçıbaşı
dört bıçak çekip vurdular dört kişi
cinayeti kör bir kayıkçı gördü
ben gördüm kulaklarım gördü
vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü
hiç biriniz orada yoktunuz
demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu
on üç damla gözyaşını saydım
allahına kitabına sövüp saydım
şafak nabız gibi atıyordu
sarhoştum kasımpaşa’daydım
hiç biriniz orada yoktunuz
haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi
polis kaatilleri arıyordu
deli cafer ismail tayfur ve şaşı
üzerime yüklediler bu işi
sarhoştum kasımpaşa’daydım
vapuru onlar vurdu ben vurmadım
cinayeti kör bir kayıkçı gördü
ben vursam kendimi vuracaktım
Attila İLHAN