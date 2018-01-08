Gözler MHP'nin o vekilinde

MHP’de kalmaya devam edip, Genel Başkan Bahçeli’nin kararlarına açıkça itiraz eden tek isim olan Kaya, Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘hayır’ oyu vereceğini açıklayarak Genel Başkan Yardımcılığından istifa etmişti. Kaya, sivillere yargı zırhı getiren KHK’ye Bahçeli’nin desteğine rağmen “Hukuk devleti tabutuna son çivi çakılıyor” sözleriyle eleştirmişti.

MANİDAR PAYLAŞIM: CİNAYET SAATİ

İşte bu çıkışlardan sonra Atila Kaya’nın, Lideri Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin aday çıkarmayıp, Erdoğan’ı destekleme kararını nasıl değerlendireceği merak ediliyordu. Kaya, Bahçeli’nin açıklamaları sonrasında önce Twitter hesabından Atilla İlhan’ın ünlü şiiri Cinayet Saatinden özenle seçilmiş bazı dizeleri paylaştı:

“haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi

demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu

...

cinayeti kör bir kayıkçı gördü

ben gördüm kulaklarım gördü

vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü

hiçbiriniz orada yoktunuz”

ŞİMDİLİK YORUM YOK, ŞİİRE BAKIN

Hürriyet’in “Bahçeli’nin kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna Kaya,

“Şimdilik yorum yok” yanıtını verdi. “Şiir sever misiniz” sorumuza Kaya, “Hem de çok severim. Atilla İlhan’ı ayrı bir severim” karşılığını verdi.

“O dizeleri Bahçeli’nin açıklamalarından sonra paylaştınız. Haliç’te vurulan, eli kolu bağlanıp ağlayan vapur MHP mi” sorumuza ise Kaya, “Yanıt vermek istemiyorum” dedi. Kaya, önümüzdeki günlerde belki bir basın toplantısıyla görüşlerini açıklayabileceğini de belirtti.

O ŞİİRİN TAMAMI ŞÖYLE:

CİNAYET SAATİ

haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi

demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu

dört bıçak çekip vurdular dört kişi

yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu

deli cafer ismail tayfur ve şaşı

maktulün onbeş yıllık arkadaşı

üçü kamarot öteki aşçıbaşı

dört bıçak çekip vurdular dört kişi

cinayeti kör bir kayıkçı gördü

ben gördüm kulaklarım gördü

vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü

hiç biriniz orada yoktunuz

demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu

on üç damla gözyaşını saydım

allahına kitabına sövüp saydım

şafak nabız gibi atıyordu

sarhoştum kasımpaşa’daydım

hiç biriniz orada yoktunuz

haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi

polis kaatilleri arıyordu

deli cafer ismail tayfur ve şaşı

üzerime yüklediler bu işi

sarhoştum kasımpaşa’daydım

vapuru onlar vurdu ben vurmadım

cinayeti kör bir kayıkçı gördü

ben vursam kendimi vuracaktım

Attila İLHAN