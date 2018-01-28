Gözler İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında – Süreyya’ya aşkı ortaya çıktı

İki sezondur ekranlarda olan İstanbullu Gelin son haftalardaki gelişmeleriyle diziseverleri şaşırtmaya devam ediyor. Özcan Deniz’in Faruk, son dönemin popüler isimlerinden Aslı Enver'in ise Süreyya karakterine hayat verdiği İstanbullu Gelin en son 34. bölümüyle ekrana geldi. Yangın sonrasında hem gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan hem de kendi hayatına dair hiçbir şey yapmadığını fark eden Esma Sultan, Süreyya’nın da desteklemesiyle Garip ile beraber olduğunu açıkladı. Esma Sultan’ın itirafı evin en sakin ismi olan Osman da dahil olmak üzere herkesin tepkisi çekti. En güvendiği oğlundan da destek göremeyen Esma Sultan, Osman’ı bir kez daha şok edecek sözleri arka arkaya sıraladı. Aynı sıralarda Faruk, Süreyya’ya yeni bir eve çıkma kararından bahsetti.

2 Şubat'ta ekrana gelecek olan İstanbullu Gelin 35. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.