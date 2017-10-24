Gözler dolarda

ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi tasarısının kongrede ilerlemesini sağlayacak olan tasarının ABD Senatosu’ndan geçmesiyle güçlenen dolar dünyada değer kazanmaya devam etti. Dolar endeksinin iki haftanın zirvesine yükselmesi, gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybetmesinde etkili oldu. Türk Lirası da bu akımdan etkilenerek değer kaybetti. Dolar dün gece Türkiye piyasaları açılmadan önce Asya piyasalarında 3.7146 TL’ye kadar yükseldikten sonra, Türkiye piyasalarının açılmasıyla kademeli olarak geriledi. Dolar yeni güne 3.6985 TL seviyesinden başlarken, bankalararası piyasada son işlemler 3.7020 TL’den yapıldı.

DÜNYADA GÜÇLENİYOR

Bu hafta piyasalar üzerinde perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası’nın ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararının yanında ABD ve Amerikan Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelecek olan haber akışı yön belirleyici olacak.

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk dolardaki yükselişin nedenlerini şöyle değerlendirdi: “Dolarda asıl yükseliş hareketi bu ayın ilk haftasında Fed faiz artırım beklentileri ve vergi reformuna ilişkin olumlu beklentiler sonrası 3.60 TL seviyesinin kırılmasıyla başlamıştı. Daha sonraki süreçte ise sınırdaki hareketlilik ve ABD ile yaşanan vize krizi dolardaki bu yükselişin güçlenmesini sağladı” dedi.

TEPKİ SÜRPRİZ OLMAZ

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, doları teknik olarak şöyle ele aldı: “Dolar, eylülde yılın en düşük seviyesi olan 3.3885 TL bölgesinden aldığı destekle o günden bu yana yukarı yönde tepki vermeye devam ediyor. Yükselişinde zayıf tepkilerle karşılaşıyor olsak bile düşüşün sınırlı kalması, yukarı yönde gitme potansiyelinin olduğunun sinyalini veriyor.”