Gözler bu fuarda: Almanların şovu başladı

Bu yıl 67’ncisi gerçekleştirilecek IAA Frankfurt Fuarı, 24 Eylül’e kadar otomobil tutkunları tarafından ziyaret edilebilecek. Fuarın resmi açılışını 14 Eylül’de

Almanya Başbakanı Angela Merkel yapacak.

12 markanın yer almaması sonucu Frankfurt fuarında katılım sorunu yaşansa da ev sahibi Alman markaların bunu hissettirmeye niyeti olmadığı anlaşıldı. Premium markalar Mercedes, BMW ve Audi ile Volkswagen Grubu Frankfurt’a ağırlığını koyarken diğer markalar da yeni SUV modelleriyle dikkat çekiyor.

Hürriyet Dünyası’nın da yerinde takip ettiği fuarda yaklaşık 100 yeni modelin dünya prömiyeri gerçekleşiyor. Fuarda özellikle elektrikli ve hibrit araçlar ile otonom yani sürücüsüz gidebilen otomobiller ve konsept modeller dikkat çekiyor.



Fuarda öne çıkan modeller şöyle;

* Mercedes-AMG Project ONE hiper otomobil ko epti

* Elektrikli Mercedes GLC F CELL EQ,

* Audi’nin 5. Seviye sürücüsüz otomobil konsepti Aicon

* BMW X7 Konsepti

* BMW 6 Serisi GT

* Yeni BMW X3

* Ferrari Portofino

* Hyundai Kona

* Bentley Continental GT

* Seat Arona

* Opel Grandland X

* Yeni Porsche Cayenne

* Volkswagen T-Roc