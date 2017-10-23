Flaş iddia... 'Bursa Belediye Başkanı istifa etmeyeceğini Başbakan'a iletti'

CNN TÜRK yayınında konuşan Selvi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının kesin olduğunu fakat Gökçek'in son bir kez Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin ise istifa etmeyeceğini Başbakan'a ilettiğini söyleyen Selvi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur süreçin ise kendi iradesi doğrultusunda geliştiğini ifade etti.

Bu sürecin uzamasının ise AK Parti'ye zarar verdiğini kaydeden Selvi, şöyle konuştu:

"Burada belli oldu ki artık AK Parti’de siyasi gelecek hesapları yapmadan bundan sonra hareket etmeye başlıyorlar. Bu direniş onu gösteriyor.

Ama netice itibarıyla bu süreç nasıl olursa olsun Amerikalıların deyimiyle topal ördek durumuna düştüler. Burada sayın Gökçek’in Cumhurbaşkanı ile son bir kez görüşmek istediği, bu görüşmeden sonra bu kararını işleme koyacağı söyleniyor. O nedenle bu görüşme bekleniyor. Ama Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Recep Altepe’nin istifa etmeyeceğini Sayın Başbakan’a ilettiği ifade ediliyor. Tabi Balıkesir ile, Sayın Ahmet Edip uğur ile süreç ise biraz kendi iradesi doğrultusunda gelişiyor. Ama AK Parti’de bunu çok daha fazla uzatmama eğilimi söz konusu çünkü uzadıkça AK Parti’ye zarar veriyor. Zannediyorum bu ay sonuna kadar neticelenmezse AK Parti yeni bir durum değerlendirmesi yapacak" diye konuştu.

ÖZEL DOSTLARINI DA DAVET ETTİ

Gözler bugün istifası istenen Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe'nin saat 16.00’da merkez Yıldırım İlçesi’ne bağlı Bağlaraltı Siteler Köprüsü’nün açılış törenine çevrildi. Altepe’nin, buradaki törene özel dostlarını da davet ettiği öğrenildi.

Ayrıca Başkan Altepe, twitter hesabından da "Kaplıkaya Hacıvat Deresi Islahı ve Bağlaraltı Siteler Köprüsü’nün açılışlarını gerçekleştireceğimiz törenimizi onurlandırmanızı diliyor, tüm dost ve hemşerilerimizi bekliyoruz" paylaşımını yaptı.

"GÖREVİMİNİN BAŞINDAYIM" DEMİŞTİ

Bosna Hersek’teki törenlere katıldıktan sonra geçen cuma günü Türkiye’ye gelen Recep Altepe, Atatürk Havalimanı’nda istifası ile ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim böyle bir şeyim yok. Görevimiz belli, işimiz belli. İşimize devam ediyoruz. Bursa’ya dönüyorum. İnşallah görev devam edecek. Şu anda açıklanacak bir şey yok. Görevimin başındayım" demişti.

Daha sonra Bursa’ya gelen Recep Altepe, hafta sonunu ailesi ve yakınlarının düğün törenine katılarak geçirmişti. Altepe, mesai arkadaşının oğlunun nikah töreninden çıkarken ise DHA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu, "Hayırdır? Yooo! Yok öyle bir şey yok! Yok abi yok. Yok abi öyle birşey yok. Sağol. Hayırlı Akşamlar" diyerek yanıtlamıştı.