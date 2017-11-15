Gözler AYM ve OHAL Komisyonu'nda

Tutuklu gazetecilerin durumuyla ilgili olarak da önümüzdeki süreçte bir örnek dosya üzerinden ilke kararı verilecek. Bu kararda da hangi koşulda gazetecilerin tutuklu yargılanabileceği, hangi durumlarda tutuklamanın hak ihlali olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılacak. AYM’nin bu ilke kararı da diğerleri gibi mahkemelere ışık tutacak.



AYM, OHAL sürecinde yapılan 70 bin 771 ihraç başvurusunu ilke kararı alıp OHAL İnceleme Komisyonu’na havale etmişti. OHAL Komisyonu Başkanı Selahaddin Menteş’in geçen ay Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı’na atanmasıyla başkansız kalan Komisyon’un bu ay vermesi beklenen kararları da henüz çıkmadı. AYM’den ret yanıtı verilen ve OHAL Komisyonu’na taşınan bu dosyalar da aylardır bekliyor.



