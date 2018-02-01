Gözler, Avusturya'da çıkacak kararda

Türkiye, Avusturya’nın yıllık 160 bin sefer geçiş ihtiyacına rağmen Türkiye TIR’larına tanıdığı 21 bin adetlik transit geçiş kotası nedeniyle, bu ülke üzerinden Avrupa’ya yapılan Türkiye ihraç ürünlerinin günlerce bekletildiğini ve ilave 500 Euro ek maliyete neden olduğunu kaydetti.

Avrupa Adalet Divanı’nın Macaristan’ın Türkiye araçlarından geçiş ücreti alınamayacağı yönündeki kararı da hatırlatılarak Avusturya’nın bu ayrımcılığa son vermesi gerektiği iletildi.

Türkiye TIR’ları ile taşınan ticaret ürünlerinin kendi ülkesinden transit geçişine engel olan Avusturya’ya açılan dava Avrupa Adalet Divanı’nda 31 Ocak’ta görüldü.

Davaya destek olmak için Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, AB Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Brüksel AB Daimi Temsilciliği, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve İKV’den (İktisadi Kalkınma Vakfı) üst düzey temsilciler katıldı.

Türkiye tarafı, uygulanan kota nedeniyle taşımalara araç başına 500 Euro ek maliyet yüklendiği bunun da aslında Türk ihraç ürünlerine uygulanan bir kota olduğunu söyledi. Gümrük Birliği Anlaşması’nın “Malların Serbest Dolaşımını Engelleyen Her Türlü Uygulama Eş Etkili Tedbirdir” kararını hatırlatan Türkiye, Avusturya’nın bu tutumunun ticarete zarar verdiğini söyledi. Macaristan’a karşı açılan ve 17 Ekim 2017’de Avrupa Adalet Divanı’nın “Türk Araçlarından Geçiş Ücreti Alınamaz” kararı anımsatılarak “Avrupa’nın en üst mahkemesi tarafından malların serbest dolaşımına hiçbir engel, kota ve tedbir konulamayacağı açıkça ilan edilmiştir” denildi.

NİHAİ KARAR EKİM AYINDA AÇIKLANACAK

Avusturya, uyguladığı kotanın malların serbest dolaşımına zarar veriyor olsa da bu meselenin hizmetlerin serbest dolaşımı kapsamında çözülmesi gerektiğini savunarak Türkiye ile AB arasında hizmetlerin serbest dolaşımı başlığının henüz müzakere edilmediğini, Türk araçlarına mahkeme kararı ile böyle bir kolaylık sağlanmasının başlatılacak hizmetlerin serbest dolaşımı müzakerelerine zarar vereceğini iddia etti. Dava ile ilgili mütalaa hakimi 26 Nisan’da raporunu hazırlayacak ve büyük oranda bu rapora dayanarak karar verilecek. Kararın Ekim 2018 tarihinde çıkması bekleniyor.