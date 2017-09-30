Gözler 15 Ekim'de

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, son iki yıldır gündemde olan Rusya'ya domates ihracatına ilişkin, "Görüşmeler olumlu seyrediyor 1 Ekim olmasa da 15 Ekim gibi bu ambargonun kalkmasını bekliyoruz." dedi.



Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye arasında son dönemde ilişkilerin giderek iyiye gittiğine dikkati çekerek, özellikle domates üreticileri olarak bundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yaklaşık iki yıldır Rusya'nın olumsuz tutumu nedeniyle, domates üreticilerinin sıkıntı yaşadığını anlatan Yanmaz, tarafların olumlu açıklamalarının sektöre umut aşıladığını dile getirdi.

Yanmaz, Rusya Tarım Bakanı Yardımcısı Yevgeni Gromıko'nun, Türkiye’den domates ithalatının devam etmesine yönelik tekliflerini hükümete ilettiklerini söylemesi ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin açıklamalarının kendilerini sevindirdiğini anlattı.

Kısa süre önce Rusya'dan bağımsız bir heyetin Türkiye'ye gelerek kendileriyle bu konuyu görüştüğünü ifade eden Yanmaz, şöyle devam etti:

"Biz uzun süredir umutluyduk, ancak yapılan açıklamalar ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti sayesinde artık bu sorun çözüldü diyebiliriz. Kısa bir süre önce Rusya'dan bağımsız bir heyet Türkiye'ye geldi ve SERA-BİR olarak bizimle görüştü. Özel bir izinle kasım ve mayıs döneminde ilk olarak 10, sonrasında 50 ve son olaraka 300 bin ton domates alacaklarını söylediler. Rusya kesinlikle hormonlu ürün istemiyor, biz de topraksız tarım kültürüyle üretim yapan firmalar olarak, asla hormon kullanmıyoruz ve en kaliteli domatesi üretiyoruz. SERA-BİR logolu ürünleri AB ülkelerine de gönderiyoruz bu açıdan bir kaygımız bulunmuyor."

Sıkıntıların yaşandığı dönemde de Rusya'nın, Türk domatesini dolaylı yollardan aldığını belirten Yanmaz, şunları kaydetti:

"Görüşmeler olumlu seyrediyor 1 Ekim olmasa da 15 Ekim gibi bu ambargonun kalkmasını bekliyoruz. Çünkü görüştüğümüz heyet dolaylı yoldan alınan domatesin Rus halkını da rahatsız ettiğini ifade etti. Üretici olarak biz ve tüketici olarak Rusya halkı bu alışveriş nedeniyle sıkıntı yaşarken sadece karaborsacılar kar elde ediyor. Rusya'da yılda 700 milyon dolar domates ithali var. Bu anlamda üreticilerini desteklemek istemekte de haklılar. Ancak

kasım-mayıs arası domates Türkiye'den başka yerde yetişmiyor o yüzden her şeye rağmen bu dönemde ürünü bizden alacaklar."

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş da Rus pazarının Türkiye açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Faruk Akbaş, ambargonun kalkmasının iç pazarda fiyatların yükseleceği anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Rus pazarının açılması, ürünün gerçek değerini bulması ve iç piyasada dengenin sağlanması anlamına geliyor. Yani Rusya'ya domates göndermemiz fiyatları yükseltmez, çünkü hükümetimizin sağladığı teşvikler sayesinde çok sayıda sera yapıldı ve burada üretilen ürünler hem Rusya'ya hem iç piyasaya hem de diğer ülkelere yeter." şeklinde konuştu.



