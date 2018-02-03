Gözlemevinde astronomi eğitimi

Yaklaşık 12 yıl önce yapılan ancak ilgisizlik nedeniyle bir süredir kapalı bulunan gözlemevinin gençlerin kullanımına açılması için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Turap arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokolün ardından Ordu Gençlik Merkezi’nde kalan gençler gözlemevine giderek, eğitim almaya başladı.

Gözlemevinin sahibi Cumaaittin Turap tarafından gençlere astronomi eğitimi verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gözlemevinin basında yer almasının ardından gençlerden kendilerine bir talep geldiğini belirterek, "Biz de yaptığımız görüşme sonrası buranın gençlerimize astronomi eğitim vermek amacıyla buranın sahibi Cumaittin Turap ile görüşerek protokol imzaladık" dedi.

Bu çerçevede de ilk öğrenci grubunun Ulubey ilçesi Sayacabaşı mevkisinde bulunan gözlemevine giderek eğitim almaya başladığını ifade eden Genç, "Gençlerimizin gerek ulaşım gerekse de kurs ücretleri müdürlüğümüz tarafından karşılanıyor. Şu anda buraya ilgi oldukça yüksek. Ayrıca öğrencilerimiz kendilerine sunulan bu imkandan da oldukça memnun" diye konuştu.

Genç, bundan sonrada gençlerin gözlemevine giderek eğitim almalarının sağlanacağını dile getirerek, "Gençlerimiz için sosyal ve kültürel faaliyetleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumaaittin Turap ise uzun süredir atıl kalan gözlemevinin yeniden faaliyette olmasına çok mutlu olduğunu söyledi. Turap, "Bu noktada gençlik hizmetleri spor il müdürlüğümüze çok teşekkür ederim. Burasını gençlerin hizmetine sunarak bence önemli bir işe imza atıldı" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 1 milyon liraya kurduğu gözlemevini daha önce satmaya ve devretmeye bile karar verdiğini anlatan Turap, "Büyük emeklerle açtığımız bu gözlemevi maalesef ilgisizlik nedeniyle atıl durumda kalmıştı. Bugün yeniden buraya ilginin artması beni son derece mutlu etti. Kapımız herkese açık" dedi.

GENÇLER ASTRONOMİ EĞİTİMİ ALMAKTAN MEMNUN

Gözlemevine giderek eğitim alan gençler ise kendilerine sunulan imkandan memnun olduklarını anlattı.

Gençlerden Aykut Bayandır, kendilerine sunulan imkan nedeniyle yetkililere teşekkür ederek, "Buraya gelerek farklı bir deneyim ve tecrübe yaşadık. Çok önemli bilgiler edindiğimizi düşünüyorum. Bütün gençlere buraya gelerek görmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Ümit Bulut ise astronomi eğitimi almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Belki hayatımızda hiç göremeyeceğimiz birçok deneyimi burada yaşadık. Teleskop üzerinden farklı gezegenleri görme imkanı bulduk" dedi.