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    Gözlemevi: Rakka’da 3.250 kişi öldü

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 00:39 | Son Güncelleme:

    TERÖR örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin ana unsuru olduğu SDG, DEAŞ’ın Suriye’deki merkezi olan Rakka’da sona yaklaştı.

    Önceki akşam kentte kalan son DEAŞ militanlarından bir grubun sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak Rakka’yı terk ettiği belirtildi. Rakka’da son kalan DEAŞ militanlarıyla çatışma sürerken Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, haziran başından beri 1.130’u sivil en az 3.250 kişinin öldüğünü bildirdi. SDG sözcüsü Mustafa Bali, DEAŞ ile yapılan anlaşmaya rağmen yabancı savaşçıların Rakka’da kaldığını belirtti.

    CEYLANPINAR’DA BABA-OĞUL YARALI

    Öte yandan, Rakka’daki gelişmelerin ardından Resulayn’da kutlamalar yapıldı. Gösteriler sırasında havaya sıkılan kurşunlar, şehrin hemen karşısındaki Ceylanpınar’da yaşayan Abdulkadir Büyük (47) ve 12 yaşındaki oğlu Yunus Büyük’e isabet etti. DHA’nın haberine göre; yaralanan baba-oğul tedavi altına alındı.

    Etiketler: PKK , gazetehaberleri
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