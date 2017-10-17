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Gözeneklerinizi sıkılaştırmak için yapabileceğiniz 5 şey

Kadınların hayallerindeki pürüzsüz ciltle aralarındaki en büyük engellerden biri büyük gözenekler. Cildinizi ne kadar temizlerseniz temizleyin eğer büyük gözeneklere sahipseniz, her an sorun yaşamaya hazır olmalısınız. Peki gözeneklerinizi küçültmenin bir yolu yok mu?

Hürriyet Haber
17.10.2017 - 12:50

Öncelikle şunu söyleyelim, gözeneklerinizin boyunu belirleyen iki şey var. Bunların biri genetik, diğeri de cildinizdeki kolajen kaybı.

Eğer genetik kodunuzda "Gözenekleri büyük olacak" yazıyorsa (yağlı ciltli insanlar için durum genelde böyledir) mücadelenizde en baştan bir adım geriye düştünüz demektir.

Kolajenin görevi ise cildinizin gergin ve esnek olmasını sağlamaktır. Yaşınız ilerledikçe cildinizdeki kolajen miktarı azalır. Bu da gözeneklerinizin daha da büyümesine neden olur. (Aynı sebepten kırışıklarınız da yaşlandıkça artar.) Güzel olan şu ki doğru cilt bakımı ve arındırma yöntemleriyle gözeneklerinizi geçici olarak da olsa sıkılaştırmanız mümkün.

Gözeneklerinizi sıkılaştırmak için yapabileceğiniz 5 şey

CİLT TEMİZLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Harper's Bazaar'a konuşan cilt bakım uzmanı Dr. Ellen Marmur, bunun için yapabileceklerinizi şöyle anlatıyor:

Birinci adım, cildinizi temiz tutmak, böylece dikkatin gözeneklerinizin üzerinde olmasını önlemek. Çok ağır makyaj yapmayın. Makyajınızı her akşam iyice temizleyin. Böylece makyaj artıklarının gözeneklerinize dolmasını önleyin.

Dr. Marmur'ın önerdiği temizlik ürünleri ise cildin ışıldamasını sağlamak için C vitamini, gözeneklerin temizlenmesini sağlamak için de salisilik asit katkılı olanlar.

Öte yandan özellikle yağlı ciltler için çifte temizlik yöntemi de çok faydalı. Bunun için cildinizi önce yağ bazlı bir temizleyiciyle, sonrasında da daha geleneksel bir temizleyiciyle yıkamanız gerekiyor. Yağ bazlı temizleyici cildinizdeki yağın ve kirin gevşemesini ve suyla akmasını sağlıyor. İkinci yıkamada ise cilt tüm kalıntılardan arınıyor.

Gözeneklerinizi sıkılaştırmak için yapabileceğiniz 5 şey

Gözenek temizleme bantları da gözeneklerin büyümesini önlemekte etkili. Bir-iki haftada bir düzenli olarak gözenek temizleme bandı kullananlar, gözeneklerinin esnemesini önlüyor. (Unutmayın, gözeneklerin esnemesi geri döndürülemez bir süreç. O nedenle en baştan önlemekte fayda var.)

KOLAJENİNİZE SAHİP ÇIKIN

Cildinizi temizledikten sonra kolajen desteği aşamasına geliyoruz. Yaşlanmayı önleyen kremlerin büyük bir çoğunluğunun içinde kolajen desteği zaten var. Bunun için kreminizde retinol ve peptit olmasına dikkat edin.

Öte yandan cildinizin sahip olduğu kolajenin en büyük düşmanlarından biri UV ışınları. Buna karşı yapmanız gereken de her gün yüzünüze en az 30 koruma faktörlü bir krem sürmek.

Gözeneklerinizi sıkılaştırmak için yapabileceğiniz 5 şey

Senede bir kez uygulatacağınız çeşitli lazer tedavileri de cildinizde kolajen üretimini canlandıracak.

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