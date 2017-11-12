Gözden eden gaz için tarihi tazminat: 1 milyon 55 bin 197 TL

İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin kararında, Emniyet’in toplumsal olaylara müdahale hakkı olsa da insan bedenini yaralayıcı nitelikte olmaması gerektiği belirtilirken, biber gazı fişeğinin orta mesafede silah şeklinde bir araç olduğu hatırlatıldı. Kararda, “Kapsülün ilgililere zarar vermemesi için havaya doğru belirli bir açıda ateşlenmesi gerektiği, direkt ateş halinde vatandaşa isabet etme ve ciddi yaralanmalara sebebiyet verme ihtimalinin bulunduğu, idarenin olayla ilgisi bulunmayan kişilerin uğradığı zararı karşılamakla mükellef olduğu” denildi. Kararda, Adli Tıp raporu da dikkate alınarak gerekçe şöyle anlatıldı: “Toplumsal olaylara katıldığı idarece ortaya konamayan Ünveren’e müdahale sınırının aşılması, doğrudan yüze isabet edecek şekilde biber gazı kapsülüyle yaralanması suretiyle meydana gelen zararın ödenmesi gerektiği açıktır.”

TAM GÖRME KAYBI

Sağ gözünü kaybeden Ünveren’in tam görme kaybı ve yüzde 37 oranında iş gücü kaybı geçirdiği saptanırken, bilirkişi incelemesi sonucunda da Ünveren’in maddi kaybının 555 bin 197 TL olduğu tespit edildi. Mahkeme, İçişleri Bakanlığı’nın 555 bin 197 TL’si maddi ve 500 bini manevi olmak üzere 1 milyon 55 bin 197 TL tazminat ödemesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı karara itiraz etti.

Ünveren’in avukatı Ayhan Erdoğan da karara itiraz ettiklerini belirterek, “İdarenin kusuru çok açıktır. Bir insanın yaşam boyu kullanamayacağı göz kaybı düşünüldüğünde bu tazminat yeterli değildir” dedi.