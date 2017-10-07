Gözde Yılmaz kimdir? Onur Saylak ile aşk mı yaşıyor?

Medya sektöründe kariyer yapan Gözde Yılmaz, mesleğe muhabir olarak başladı. 2008 yılına kadar muhabirlik görevini sürdürürken aynı zamanda Kültür Üniversitesi'nde Radyo-Televizyon ve Anadolu Üniversitesi'nde de Halkla İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2008 yılında ID'ye katılan Gözde, şirketin ve temsil ettiği sanatçılarla birlikte dizi ve filmlerin basın danışmanlığı görevini yürütüyor.

ONUR SAYLAK İLE AŞK MI YAŞIYOR?

İddialara göre; Onur Saylak'ın ödül aldığı Adana Film Festivali'nde ünlü oyuncuyu yalnız bırakmayan Gözde Yılmaz, Saylak ile el eleydi. Festivalde samimi görüntüler vermekten çekinmeyen ikili, Gözde Yılmaz'ın İstanbul'un ünlü mekanlarından birindeki doğum günü kutlamasında da birlikteydi.