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    Gözaltına alınan askerlerden 6'sı itirafçı oldu: Hocaefendi sana beddua eder

    AA
    24 Ağustos 2017 - 15:17Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 15:20

    Sivas merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan askerlerden 6'sı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. İtirafçı askerlerden astsubay E.K, ayrılmak istediğinde cemaatin sorumlu abisi tarafından 'Biz isteseydik seni okuldan bile attırırdık, senin aldığın nefesleri bile biz biliriz, bak kardeşlerin okuyor, hepsinin önünü keseriz, hiçbir baltaya sap olamazlar' şeklinde tehdit edildiğini aktardı. Yüzbaşı Ö.S. de "Sorumlu abi, 'Bak bizim her şeyden haberimiz olur, dünyanı da cennetini de kaybediyorsun, ismini açık ederiz ifşa olur, ordudan atılırsın, hocaefendi sana beddua eder' diye tehdit etti" ifadelerini kullandı.

    Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 askerden 6'sı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak terör örgütü hakkında bilgiler verdi.
    Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan astsubay Y.U. ifadesinde, 15 Temmuz gecesi nöbetçi olduğu birliğinde, bağlı olduğu cemaat abisi K'nin kendisine telefon ederek "Patronların dediğini yap, emirlere uy." şeklinde talimat verdiğini belirtti.

    Üsteğmen A.Y. ise kendisinden sorumlu abinin sık sık yanına gelerek birlikteki tüm askeri personel hakkında, "Siyasi görüşü nedir, nelerden hoşlanır, yaşam tarzı, cemaate bakışı nasıldır, bize yakın mı, uzak mı, düşman mı?" şeklinde sorular sorup, bilgiler alıp not ettiğini aktardı.

    Astsubay E.K. de cemaatten ayrılmak istediğini ancak sorumlu abinin kendisini "Biz isteseydik seni okuldan bile attırırdık, senin aldığın nefesleri bile biz biliriz, bak kardeşlerin okuyor, hepsinin önünü keseriz, hiçbir baltaya sap olamazlar." şeklinde tehdit ettiğini ifade etti.

    "Hocaefendi sana beddua eder"

    Yüzbaşı Ö.S. ise "Sorumlu abi 'Bak bizim her şeyden haberimiz olur, dünyanı da cennetini de kaybediyorsun, ismini açık ederiz ifşa olur, ordudan
    atılırsın, hocaefendi sana bir beddua eder' diye tehdit etti." itirafında bulundu.

    Üsteğmen A.E. de cemaatin askeri okul sınavları öncesi 60 soru verdiğini, bunlardan 20'sinin sınavda çıktığını ve bu şekilde sınavı kazandığını kaydetti.
    Astsubay Y.U. ise sorumlu abinin kendisine "Avrasya" adlı bir katalog gösterip, "Şunlara bak, beğen seni evlendirelim" diye içinde birçok kadın resmi olan bir katalog gösterdiğini anlattı.

    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 16'sı muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 17 askeri gözaltına almış, işlemleri tamamlanan ve adliyeye gönderilen 9 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
    Gözaltındaki diğer 8 zanlının adliyedeki işlemleri devam ediyor.

    Etiketler: Sivas , Gülen , FETÖ , 15 Temmuz
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