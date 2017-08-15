Gözaltına alacak silah kullanacak

İHTİYAÇ kalmadığı için 2008’de yürürlüğe giren kanunla görevlerine son verilen mahalle bekçileri, yeniden işbaşı yaptı. Mahalle, sokak ve çarşıların zimmetleneceği bekçiler, silah kullanabilecek, gözaltı ve yakalama yapabilecekler. Bekçiler, 2008 yılından sonra sokak ve mahallelerden alınarak emniyet müdürlükleri, polis merkezlerinde iç hizmetlerde görevlendirilmişti. Birçoğu teknisyen, ofis boy, evrak düzenleyici kadrosunda istihdam edildiler.



ASAYİŞ OLAYLARDAKİ ARTIŞ NEDENİYLE GERİ DÖNDÜ

Hırsızlık, otodan hırsızlık ve diğer asayiş olaylarında artış yaşanması nedeniyle İçişleri Bakanlığı bir yandan yeni bazı önlemler alırken, bir yandan da bekçilik sistemini yeniden gündeme getirdi. Öncelikle bekçilerin 1966 tarihli Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınav Yönetmeliği, 2 Nisan 2016 tarihinde değiştirildi. Sınavlar, sözlü ve yazılı şeklinde 2 kademeli yapıldı. 18 Mart 2016 tarihinde yayımlanan kadro kararnamesiyle de emniyete 2 bin 234 adet çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu verildi. 2017 yılı içinde 733 çarşı ve mahalle bekçisi alımına karar verildi. Teorik ve uygulamalı eğitimden geçen bekçilere, araç durdurma ve silah kullanma gibi teknik konular da öğretildi. Emniyet bekçisi adaylarına ayrıca, polis eğitim kurumlarında en az 3 ay mesleki eğitim verildi. Eğtimini başarıyla bitiren bekçiler, bir yıl intibak dönemine tabi tutulduktan sonra göreve başlatıldılar.



AVM VE ÇARŞILAR POLİS YERİNE ONLARA EMANET

Türkiye genelinde şimdiye kadar bin 619 mahalle bekçisi göreve başladı. Bu sayı bu yılın sonuna kadar 2 bin 976 kişiyi bulacak. Mahalle, sokak ve çarşıların zimmetleneceği bekçiler, silah kullanabilecek, gözaltı ve yakalama yapabilecekler. Bekçiler, gece daha görünür olacak, sokakta devriye gezecek, olası olumsuz durumda ilk müdahaleyi yaptıktan sonra bağlı oldukları polis merkezine gerekli bilgileri aktaracak.



İlk olarak Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa ve Hakkâri’de mahalle ve sokaklarda 2016’da göreve başlayan bekçiler, bu yıl da başta İstanbul olmak üzere diğer büyükşehirlerde işbaşı yaptılar.



Mahalle, sokak ve çarşıların zimmetlendiği bekçiler, tıpkı polisler gibi silah kullanabilecek, gözaltı ve yakalama yapabilecekler. Bekçiler, gece daha görünür olacak, sokakta devriye gezecek, olası bir olayda ilk müdahaleyi yaptıktan sonra bağlı oldukları polis merkezine gerekli bilgileri aktaracak. Terör olayları nedeniyle AVM ve çarşı merkezlerinde görev yapan polislerin yerini de bekçiler alacak.





