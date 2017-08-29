Göz rengini değiştirmek isterken kör oluyordu

Ameliyat için 25 bin lira ödeyen genç kız, yetkisi olmayan bir sağlık kurumunda lazerle pigment değiştirme ameliyatı girdi, fakat operasyondan sonra durumu kötüleşince başka bir hastanede gözetim altına alındı. Genç kızın kör olma riskiyle karşı karşıya...



GÖZ RENGİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?



ABD'de çok popüler olan göz rengi değiştirme ameliyatları iki şekilde yapılıyor, ilki lazerle göze renk veren pigmentleri öldürülüyor ve göz bir kaç hafta içinde maviye dönüşüyor. Bu operasyonun dönüşü yok, üstelik riskleri oldukça fazla olan ameliyatı bir hiç bir sağlık örgütü önermiyor.



İkinci yöntem ise göz içine lens benzeri renkli bir tabaka koymak, kişiye özel yapılan lensler 20 dk lık bir operasyonla göz içine yerleştiriliyor. Bu operasyonda kör olma riski olan ve yine sağlık kurumları ve örgütleri tarafından desteklenmiyor. cnntürk