Goygoycular Fink atmasÄ±n!

Toplam on iki...
Schuster'in kesin dille ifade ettiÄŸi uzun bir forvet oyuncusunu da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek sayÄ± on Ã¼Ã§ olacak...
Belki kamptan sonra bu fikrinden vazgeÃ§ebilir...
Onu zaman gÃ¶sterecek...
Ã–nÃ¼mÃ¼ze bakarsak gidecek yabancÄ± sayÄ±sÄ± kesin iki...
AÃ§Ä±kcasÄ± giden kim olursa olsun yazÄ±k olacak...
Eldeki oyuncularÄ±n hiÃ§biri Gordon, Higuain veya Lamine Diatta deÄŸil...
En zayÄ±f halka olarak gÃ¶sterilen Fink ve Zapo, bu sezon kadroda kalÄ±rlarsa rahatlÄ±kla yirmi maÃ§ forma giyerler...
Veya Tello ve takasta dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len Holosko, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarda sakatlÄ±k ve cezalar olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n deÄŸiÅŸmez isimleriydi...
Åžu demek oluyor ki BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yabancÄ±larÄ± kaliteli...
Mecburen oyuncu gitmesi gerekiyor...
On yabancÄ± sÄ±nÄ±rÄ± var Ã¶yle deÄŸil mi?
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Fink'e dÃ¶nelim...
GeÃ§en sezonki iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± performansÄ±nÄ± tamamen takÄ±m olarak deÄŸerlendirmek gerekiyor...
Ya da geÃ§en sezon kim iyiydi? Sorusuna cevap aramak yeterli olacaktÄ±r...
Olumsuzluklara raÄŸmen zaman zaman ortaya koyduÄŸu performans yapabileceklerine Ä±ÅŸÄ±k tutmuÅŸtu...
AkÄ±lda kalan FenerbahÃ§e ve ManU maÃ§larÄ±ndaki kilit rolÃ¼yle hepimizi mest etti...
Kaliteli olduÄŸunu biliyoruz...
Gitmesi iÃ§in sebep nedir?
Sadece yabancÄ± kontenjanÄ± bahane olamaz...
AynÄ± bÃ¶lgede oynayacak isimler Ernst, Necip, UÄŸur uzun maratonda yeterli olmaz...
Fink'in kesinlikle kalmasÄ± gerekiyor...
GÃ¶nderilmesi zaten yerine bir oyuncu dahil edilmesi anlamÄ±na gelir...
YabancÄ± gÃ¶ndereceÄŸiz gazÄ±na gelip kumar oynamaya gerek yok...
Acele karar verip Cisse'de yaÅŸananÂ vaakayÄ± Fink'te deÂ yaÅŸamayalÄ±m...
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Schuster'in Zapo tercihi nedeniyle kampa dahil edilemeyen Sezer adÄ±na Ã§ok Ã¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼m...
Sezer kampa gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmese bile bu sezon kadroda tutulacaktÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum...
Reserve Lig olacak olmasÄ± genÃ§ oyuncular iÃ§in bÃ¼yÃ¼k avantaj. Hem A takÄ±m kadrosunda yer alabilecekler hem de Reserve Lig'de geliÅŸimlerini tamamlayacaklar...
Bu noktada AtÄ±nÃ§ ve Sezer mutlaka BeÅŸiktaÅŸ'ta forma ÅŸansÄ± bulacaktÄ±r...
SabÄ±rlÄ± olmakta yarar var...
AÄŸabeyleri Ferrari, Sivok ve Ä°brahim Toraman savunmanÄ±n gÃ¶beÄŸindeki banko isimler...
Geriye Erhan GÃ¼ven ve Zapo kalÄ±yor...
Zapo mu, Erhan mÄ±? Sorusu sorulmalÄ±...
Erhan'Ä±n saÄŸ bek ve stoper mevkinde oynamasÄ± hem onun hem de BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n avantajÄ±...
KalmasÄ± gerekiyor...
Ki bÃ¶yle gÃ¶zlemlersek Zapo kadroda lÃ¼ks olarak kalacaktÄ±r...
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Delgado, Tabata, Yusuf, Onur BayramoÄŸlu dÃ¶rtlÃ¼sÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ'ta ofansif ortasaha enflasyona neden oldu...
Kesin olan geÃ§en sezon 1 Milyon Euro bedelle transfer edilen genÃ§ Onur kadroda kalÄ±r...
Yusuf iÃ§in ise soru iÅŸaretleri var...
Nedeni belli hem yaÅŸÄ± hem de iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± performasÄ±...
Eldeki oyunculara bakÄ±nca ilk onbir iÃ§inÂ dÃ¶rt isimden yalnÄ±zcaÂ birine yer var gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor...
Delgado ve Tabata ikilisinden birinin gÃ¶nderilme ihtimali Ã§ok yÃ¼ksek...
Kim gÃ¶nderilebilir?
Delgado iÃ§in kamptan olumlu bilgiler geliyor. AyrÄ±ca hayatÄ±nÄ± BeÅŸiktaÅŸ'a gÃ¶re dÃ¼zenlemesi ve TÃ¼rkiye ÅŸartlarÄ±na alÄ±ÅŸma oryantasyonunu tamamlamasÄ± bÃ¼yÃ¼k avantaj...
Nouma'nÄ±n referansÄ±nÄ± da eklersem, kaptanlÄ±ÄŸÄ±, dolayÄ±sÄ±yla "BeÅŸiktaÅŸlÄ± Delgado" olmayÄ± benimsemiÅŸÂ olmasÄ± takÄ±mda kalma oranÄ±nÄ± oldukÃ§a yÃ¼kseltiyor...
AyrÄ±ca Schuster'in BeÅŸiktaÅŸ'Ä±nÄ±n ona ihtiyacÄ± var...
Sahadaki mahÃ§up delikanlÄ± imajÄ±nÄ± yÄ±karsaÂ gerÃ§ek Delgado'yu izleyeceÄŸimizden adÄ±m gibi eminim...
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Geriye Holosko ve Tello ikilisi kalÄ±yor...
DÄ±ÅŸardan bakÄ±lÄ±nca "Tello ve Holosko gÃ¶nderilir mi? KafayÄ± mÄ± yediniz?" sorularÄ± sorulabilir...
BaÅŸta da belirttim TÃ¼rkiye standartlarÄ±na gÃ¶re eldeki yabancÄ±larÄ±n hepsi kaliteli...
Hatta fazlalarÄ± var eksikleri yok...Â Â
Ama...
Ä°ÅŸte amasÄ± var...
Gelecek oyunculara yer aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in birilerinin gitmesi gerekiyor...
Ciddi anlamda Bursaspor'un ilgilenmesi Tello ve Holosko'yu da bÃ¶ylelikleÂ Ã¶n plana Ã§Ä±kartÄ±yor...
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GÃ¶nderilecek oyuncularÄ±n tercihi ÅŸimdilik tekliflere gÃ¶re ÅŸekillenecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor...
DoÄŸru olan yÃ¶ntem olmadÄ±ÄŸÄ± kesin...
Lakin ÅŸu aÅŸamada elden birÅŸey gelmez...
YanlÄ±ÅŸ transfer politikasÄ± yÃ¼zÃ¼nden ÅŸiÅŸen kadro bir ÅŸekilde eritilecek...
Haliyle,Â biz ne konuÅŸursak konuÅŸalÄ±m, bunu da (mecburiyetten) teklifler belirleyecek...