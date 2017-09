Goygoycular Fink atmasÄ±n!

Toplam on iki...

Schuster'in kesin dille ifade ettiği uzun bir forvet oyuncusunu da düşünürsek sayı on üç olacak...

Belki kamptan sonra bu fikrinden vazgeçebilir...

Onu zaman gösterecek...

Önümüze bakarsak gidecek yabancı sayısı kesin iki...

Açıkcası giden kim olursa olsun yazık olacak...

Eldeki oyuncuların hiçbiri Gordon, Higuain veya Lamine Diatta değil...

En zayıf halka olarak gösterilen Fink ve Zapo, bu sezon kadroda kalırlarsa rahatlıkla yirmi maç forma giyerler...

Veya Tello ve takasta düşünülen Holosko, geçtiğimiz yıllarda sakatlık ve cezalar olmadığı sürece Beşiktaş'ın değişmez isimleriydi...

Şu demek oluyor ki Beşiktaş'ın yabancıları kaliteli...

Mecburen oyuncu gitmesi gerekiyor...

On yabancı sınırı var öyle değil mi?



**



Fink'e dönelim...

Geçen sezonki inişli çıkışlı performansını tamamen takım olarak değerlendirmek gerekiyor...

Ya da geçen sezon kim iyiydi? Sorusuna cevap aramak yeterli olacaktır...

Olumsuzluklara rağmen zaman zaman ortaya koyduğu performans yapabileceklerine ışık tutmuştu...

Akılda kalan Fenerbahçe ve ManU maçlarındaki kilit rolüyle hepimizi mest etti...

Kaliteli olduğunu biliyoruz...

Gitmesi için sebep nedir?

Sadece yabancı kontenjanı bahane olamaz...

Aynı bölgede oynayacak isimler Ernst, Necip, Uğur uzun maratonda yeterli olmaz...

Fink'in kesinlikle kalması gerekiyor...

Gönderilmesi zaten yerine bir oyuncu dahil edilmesi anlamına gelir...

Yabancı göndereceğiz gazına gelip kumar oynamaya gerek yok...

Acele karar verip Cisse'de yaşanan vaakayı Fink'te de yaşamayalım...

**

Schuster'in Zapo tercihi nedeniyle kampa dahil edilemeyen Sezer adına çok üzülmüştüm...

Sezer kampa götürülmese bile bu sezon kadroda tutulacaktır diye düşünüyorum...

Reserve Lig olacak olması genç oyuncular için büyük avantaj. Hem A takım kadrosunda yer alabilecekler hem de Reserve Lig'de gelişimlerini tamamlayacaklar...

Bu noktada Atınç ve Sezer mutlaka Beşiktaş'ta forma şansı bulacaktır...

Sabırlı olmakta yarar var...

Ağabeyleri Ferrari, Sivok ve İbrahim Toraman savunmanın göbeğindeki banko isimler...

Geriye Erhan Güven ve Zapo kalıyor...

Zapo mu, Erhan mı? Sorusu sorulmalı...

Erhan'ın sağ bek ve stoper mevkinde oynaması hem onun hem de Beşiktaş'ın avantajı...

Kalması gerekiyor...

Ki böyle gözlemlersek Zapo kadroda lüks olarak kalacaktır...

**

Delgado, Tabata, Yusuf, Onur Bayramoğlu dörtlüsü Beşiktaş'ta ofansif ortasaha enflasyona neden oldu...

Kesin olan geçen sezon 1 Milyon Euro bedelle transfer edilen genç Onur kadroda kalır...

Yusuf için ise soru işaretleri var...

Nedeni belli hem yaşı hem de inişli çıkışlı performası...

Eldeki oyunculara bakınca ilk onbir için dört isimden yalnızca birine yer var gibi görünüyor...

Delgado ve Tabata ikilisinden birinin gönderilme ihtimali çok yüksek...

Kim gönderilebilir?

Delgado için kamptan olumlu bilgiler geliyor. Ayrıca hayatını Beşiktaş'a göre düzenlemesi ve Türkiye şartlarına alışma oryantasyonunu tamamlaması büyük avantaj...

Nouma'nın referansını da eklersem, kaptanlığı, dolayısıyla "Beşiktaşlı Delgado" olmayı benimsemiş olması takımda kalma oranını oldukça yükseltiyor...

Ayrıca Schuster'in Beşiktaş'ının ona ihtiyacı var...

Sahadaki mahçup delikanlı imajını yıkarsa gerçek Delgado'yu izleyeceğimizden adım gibi eminim...



**

Geriye Holosko ve Tello ikilisi kalıyor...

Dışardan bakılınca "Tello ve Holosko gönderilir mi? Kafayı mı yediniz?" soruları sorulabilir...

Başta da belirttim Türkiye standartlarına göre eldeki yabancıların hepsi kaliteli...

Hatta fazlaları var eksikleri yok...

Ama...

İşte aması var...

Gelecek oyunculara yer açılması için birilerinin gitmesi gerekiyor...

Ciddi anlamda Bursaspor'un ilgilenmesi Tello ve Holosko'yu da böylelikle ön plana çıkartıyor...



**



Gönderilecek oyuncuların tercihi şimdilik tekliflere göre şekillenecek gibi görünüyor...

Doğru olan yöntem olmadığı kesin...

Lakin şu aşamada elden birşey gelmez...

Yanlış transfer politikası yüzünden şişen kadro bir şekilde eritilecek...

Haliyle, biz ne konuşursak konuşalım, bunu da (mecburiyetten) teklifler belirleyecek...