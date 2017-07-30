Gövde gösterisi yaptılar... 'En güçlü orduya ihtiyacımız var'

PLA'nın 90'ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Pekin'in 400 kilometre kuzeyinde, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Curıhı Askeri Eğitim Üssü'nde askeri geçit töreni düzenlendi.



Törene katılan Çin Devlet Başkanı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Şi'nin göreve geldiği 2013 yılından bu yana ilk defa ordu üniforması giydiği görüldü.



Üstü açık ordu aracından birlikleri selamlayan Şi, yaptığı konuşmada, "Ülkemizin güçlü bir orduya her zaman olduğundan daha çok ihtiyacı var." ifadesini kullandı.



Çin ordusunun, hücum gücünü sürekli artırması gerektiğini söyleyen Şi, PLA'nın ülkelerini "ulusal diriliş hedefine" taşıyacağını dile getirdi.

JETLER SAVAŞ POZİSYONUNDA UÇTU



Çin Merkez Televizyonu'ndan (CCTV) canlı yayınlanan törende, yaklaşık 12 bin asker, 600 parça askeri teçhizat ve 100'den fazla uçak yer aldı.

Törende yerli üretim 99-A tankları, HJ-10 tanksavarlar, HQ-6 füze rampaları, 12-A gemi füzeleri, Dongfıng-26 nükleer ve konvansiyonel füzeler de sergilendi.

PLA'nın hava kuvvetlerine ait J serisi savaş uçakları, H-6 bombardıman uçakları da acil kalkış ile savaş pozisyonunda havadan geçiş yaptı.

Bu arada geçit töreninde bulunan ordu envanterinden yüzde 40'ının ilk defa kamuya sergilendiği belirtildi.

PLA, 90'ıncı kuruluş yıl dönümü 1 Ağustos öncesi ülkenin dört bir yanında ve uluslararası denizlerde gerçekleştirdiği tatbikat ve askeri faaliyetlerle tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor.

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