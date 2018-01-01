Gösteriler sürüyor! Tüm dünya yeni yılı kutlarken halka seslendi...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede günlerdir devam edem kitlesel gösterilerin ardından ilk kez konuştu. Ruhani, "İranlılar, İran hükümetini protesto etmek ve eleştirmekte özgürdürler. Protestolar, İslam Cumhuriyeti'ndeki durumun iyileşmesine yol açacak bir şekilde yapılmalı. Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir. Ama eleştiri ve protestoların ülkenin ve halkın durumunu iyileştirmesi için çaba harcamalıyız. Hükümet vandallık yapan ve çevreye zarar veren gruplara tolerans göstermeyecektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına karşılık Ruhani, "İranlılara terörist diyen bir kişinin İranlılar hakkında açıklama yapma hakkı yok" diye konuştu.

ABD: İRAN HALKINI DESTEKLİYORUZ

ABD yönetimi, İran'da devam eden protestolarla ilgili, "İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz." açıklamasını yaptı.





Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden İran'daki protestolarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz. Onların sesi duyulmayı hak ediyor. İlgili tüm tarafları, barışçıl yollarla temel ifade hakkını korumaya ve sansüre katkı sağlayacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump da önceki gün Twitter hesabından İran'la ilgili bir açıklama yapmış ve açıklamasında, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de İran'daki yönetim karşıtı gösterileri yakından takip ettiklerini açıklayarak, olaylar sırasındaki tutuklamaları kınadıklarını bildirmişti. Nauert, "İran'ın liderleri, zengin tarihi, kültürü olan varlıklı bir ülkeyi, şiddet, kan ve kaos ihraç eden ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye çevirdi. Başkan Trump'ın da söylediği gibi İran liderlerinden en çok zarar görenler İran halkıdır. ABD barışçıl göstericilerin tutuklanmasını sert bir şekilde kınıyor. Bütün ülkelere İran halkını ve onların temel haklarını alma ve yolsuzluğa son verme çabalarını açık bir şekilde desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

İran'ın Meşhed ve Kaşmer kentlerinin ardından rejim ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetimi karşıtı gösteriler Kirmanşah'ta devam ediyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Kirmanşah kentindeki gösterilere çok sayıda kişinin katıldığı görülmüştü. Hayat pahalılığı gerekçesiyle düzenlenen gösterilerin, İran'ın başka şehirlerine de yayıldığı belirtiliyor.

İRAN: İÇİŞLERİMİZE KARIŞMAYIN

İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü başlayan ve ülkenin birçok bölgesine yayılan protesto gösterilerini bazı devletler, "halkın barışçıl gösterileri" olarak nitelendirirken, İran yönetimi bu devletleri iç işlerine karışmakla suçladı.



ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterilerle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk nihayet paralarının nasıl çalındığını ve teröristlere harcandığını anlamaya başladı. Anlaşılan, artık böyle olmayacak." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran halkı, haklı olarak özgürlük ve gelecek istiyor. İran devletinin bu taleplere barışçıl yollarla cevap vereceğini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran devletini insan haklarına ve demokrasiye saygı göstermeye çağırırken Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'daki Rusların protesto eylemi düzenlenen yerlerden uzak durması uyarısında bulunuldu.

İran'daki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirten İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise açıklamasında, "İranlıların barışçıl gösteriler yapma hakkına sahip olmaları, hayati bir konudur." ifadesine yer verdi.

ABD'den gelen açıklamaları, rejim aleyhtarı muhalifleri desteklemek olarak yorumlayan İran yönetimi, Kanada'nın yaklaşımını İran'ın içişlerine karışmak olarak değerlendirdi.

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşerek ülkenin çeşitli kentlerine yayılan gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ve 300'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.







