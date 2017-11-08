Gösteri dünyasında yeri olduğuna inanlar, bu röportaj sizin için

Sizin kariyer seyriniz de bir hayli dikkat çekici. Sektörede ciddi bir tecrübeye sahipsiniz. Üniversite yılları, ardından başlayan kariyer yolculuğunuz ve bugüne uzanan süreçten kısaca bahsetmenizi istesek.

Kariyer Yolculuğum Lise 2 yazında Marie Claire dergisinde çevirmenlikle başladı. Üniversite ile birlikte sırasıyla Reklamcılık, Organizasyon ve TV Muhabirliği hayatıma girdi. TV Muhabirliği ile birlikte televizyonun mutfağının ve de yayıncılığın tozunu yutmuş oldum ve devamında totali 12 yıl süren ve son 7 yılı üst düzey yöneticilik olan bir Özel Televizyon Yöneticiliği kariyeri durumu oluştu. 2003 Yılında TV Yöneticiliğini bırakıp iletişim sektörünün aşağı yukarı tüm alanlarında 15 yıl çalışmış biri olarak TCC Plus İletişim Danışmanlığı şirketini kurdum.

Dreamers Talent Agency yepyeni bir iş. Öncelikle sizden dinleyelim, Dreamers Talent Agency sektördeki hangi boşluğu dolduruyor ve ortaya çıkış amacı nedir?

TV yöneticiliğini bıraktığım dönemde çok fazla oyuncu, sunucu, müzisyen vb. kısaca gösteri dünyasındaki çalışmış olduğum birçok arkadaşım birlikte çalışmak ve menajerliklerini üstlenmemi istediler. Ancak o dönem sektörün henüz ve hala prematüre dönemleriydi. Dizi sektörü gelişmeye çok açıktı. Alttan birçok genç yetenek geliyordu evet, ancak ‘gerçek bir menajer ne iş yapar?’ sorusunun cevabı hala kimsede yoktu… Bir kaos ve bir geçiş dönemiydi. Dolayısı ile o dönem rotamı İletişim Danışmanlığı ve entegre pazarlama iletişimi işime çevirmeyi tercih ettim. Dreamers’ın bugün ortaya çıkışının amacı ise, artık ‘Oyuncu Temsilciliği’ sektöründe ihtiyaçlar ve beklentiler çok daha net. Bu hizmete ihtiyaç duyanlar artık neyin nasıl yapılmaması veya nasıl yapılması gerektiği konusunda bir fikir sahibi ve dönem ‘Yeni Medya’nın da ihtiyaçlarına paralel olarak’ bir sanatçının da aynen bir marka gibi stratejik bir iş planı çerçevesinde bugününün ve geleceğinin, kısaca kariyerinin yönetilmesini gerektiriyor.

Ne tür başlıklarda hizmet veriyorsunuz ve bu başlıkları neye göre belirlediniz?

Dreamers öncelikli işi olan TV, Sinema, Tiyatro ve Dijital Medya’da ‘Oyuncu Temsilciliği’nin yanı sıra tüm bu alanlarda büyük ihtiyaç duyulan Yönetmen ve Senarist açığını kapatmak misyonu ile de çalışmalar yürütecektir. Dreamers, oyuncu temsilciliği sektöründe gördüğü açıkların en başında gelen ‘Stratejik Pazarlama İletişimi’ kapsamında ‘Marka Konumlandırma’ ‘Dijital Persona Yönetimi’ vb. Yeni Medya’nın iyice belirginleştirdiği ihtiyaçlara paralel hizmet eksikliğini de gidermeyi planlamaktadır. Dreamers ayrıca ‘Styling’ ve ‘Kariyer Planlaması’ gibi değişik disiplinlerde de geniş danışman kadrosu ve kardeş şirketleri ile gösteri dünyası çalışanlarına 360 derece hizmet verebilmeyi temel vizyonu olarak benimsemiştir.

Kimlerle çalışıyorsunuz? Yani kimler sizinle kariyer, iş planında ortaklık kurabilir?

Başta oyuncular, oyuncu adayları, sunucu ve sunucu adayları, yönetmenler ve senaristler.

Aynı zamanda yeni yetenekler keşfederek sektöre kazandırmak gibi de bir iddianız var. Bu konudan biraz bahseder misiniz? Özellikle sektöre meraklı gençler, üniversiteliler için ilgi çekici bir konu.

Eğer Gösteri Dünyası içinde kendine bir yer açabileceğine inanan ve bunun peşinden, hayalinin peşinden gitme cesareti olan ve çok ama çok çalışmaya gönüllü gençlerimiz varsa, oyunculuk okumuş olmaları veya işin okulunu bitirmiş olmaları tabii ki artı olmakla birlikte bu işe gönül vermiş tüm üniversitelilere kapımız açık. Elbette belli kriterlerimiz mevcut ancak ilk şartımız ‘Hayallerin gerçekleşmesinin %95’inin emek vermek, çalışmak, değer yaratmak, %5’inin ilham, yetenek, motivasyon, fiziksel özellikler olduğunu içselleştirmiş’ kişilerle yan yana gelebilmek. Yeni çağın yıldızları da böyle isimler arasından çıkacak zaten.