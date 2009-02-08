Göstere göstere atmak

Gülşah Erkaya yazıyor

“Ankara gol atamaz, skoru Gaziantep’in kaç tane atacağı belirler ama en az 2-0 olur” dedi. Aynı kişi geçen haftaki Fener maçı için de “Beraberlik garanti. Nurullah hoca isterse galip geliriz” demişti. Her iki maç da aynen öyle oldu.

Ankaraspor tüm gücüne ve formuna rağmen belki de geçen haftaki Fener-Antep maçının etkisiyle beraberliğe yatmak için sahaya çıkmıştı. Koca 90 dakikada Gaziantep kalesine sadece birisi auta giden iki şut atmak Kocaman’ın lig 6.’sı talebelerine hiç yakışmadı.

Kendi kalesi önünde etten duvar örüp, ligimizin belki de en iyi defansına sahip Gaziantep’e karşı kontra atakla gol aramak Ankara adına pek mantıklı bir taktik değildi bence.

Nurullah Sağlam, elindeki tüm güce karşın temkinli bir kadroyla çıktı sahaya. Ankara’nın sondan geleceğini düşünen Nurullah hoca, kendi sağında ileride fırtınalar estiren İlhan yerine, defansif özellikleri daha ağır basan Erkan Sekman’la başlayınca, üç kanatlı dediğimiz Gaziantepspor ataklarını orta ve sol kanattan yapmak zorunda kaldı.

Soldaki İvan ve İsmail’in mükemmel oyun ve uyumları sağ kanattaki ofansif zaafın gözümüze batmasını engelledi. Nitekim Gaziantep’in 2 golü de İsmail ve İvan’ın soldan yaptığı iki mükemmel orta ile geldi.

Birinci golde Erkan, ikinci golde de Tabata “Biz cezaalanına gol atmaya gidiyoruz. Ortanızı bekleriz” diye diye gidip, gollerini de attılar.

Ankaraspor, ikinci yarı Erkan’ın yorulması ile adeta boş bir koridora dönüşen Gaziantep sağ kanadını göremeyince ya da görmek istemeyince önündeki şansı da tepmiş oldu. Sanırım bu maç için Ankara adına alınacak ders “korkunun ecele faydası yok” olacaktır.

Gaziantep adına ise skorun daha da artmasını istemeyen kişi yine Nurullah hocam oldu. Zurita’yı oyuna alarak bizi heyecanlandıran Nurullah hoca, İvan’ı oyundan alıp solu adeta boşaltarak, zaten boş olan sağ kanatla birlikte Gaziantep’i yine kanatsız bıraktı. Ama kazanan her zaman haklıdır, değil mi hocam...

Gaziantep tribünleri maçtan maça kendisini geliştirerek, seyirci tribünden, taraftar tribüne doğru hızla yol katediyor. Bu maçta Ankara tribünleri ile, güvenlik gereği boş bırakılanlar hariç, stadın tamamı doluydu.

ÇOCUK TRİBÜNÜ PROJESİ

Kamil Ocak Stadı’nda müze tarafındaki kale arkası tribünler Şehitkamil Kaymakamlığı ve Gaziantepspor yönetimi işbirliği ile “ÇOCUK TRİBÜNÜ” olarak ayrıldı. Öğretmenleri ya da velileri ile stada gelen çocuklar burada maçı ücretsiz izleyebiliyorlar. Sevindirici ve çok güzel bir hizmet. Düşünenlerin ve uygulayanların aklına, emeğine sağlık.

HAKEM Mİ?

Süper Lig’de ilk maçına çıkan Özgür Yankaya bana kazanılması gereken bir değer olarak gözüktü. Sadece “Sert futbola izin vermek”le, “Bariz faul” arasındaki ayrımı çözmesi gerekiyor. Bir de faul yapan defans oyuncusunun topa dokunmuş olması, yaptığı faulü silmez. Bunu öğrenmesi gerekiyor. Tabata’ya yapılan o kadar çok faulü atladı ki, Tabata hakeme kızıp, hocasına “Beni çıkar” demek zorunda kaldı.

Bu yönetimi bir İstanbul takımı maçında gösterse bence bir daha süper lig maçı göremezdi.

Sonuçta Gaziantep adına sevindirici ve umut verici bir oyun ve sonuç izledik. Ligimizin en iyi takımlarından birisi olan Ankara için ise son sözümüz “Titre ve kendine dön” olabilir...