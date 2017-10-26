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    Görüşmelerde ‘Türkiye’ krizi

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    26.10.2017 - 00:21 | Son Güncelleme:

    ALMANYA’da Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) arasında koalisyon ön görüşmelerinde Türkiye tartışması çıktı.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel’in lideri olduğu CDU’nun kardeş partisi CSU, gündemin Avrupa politikaları maddesinde Türkiye’yle müzakerelerin durdurulmasını tartışmaya açtı. CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, Türkiye’yle müzakerelerin kesilmesinin koalisyon sözleşmesine girmesinde ısrarcı olacaklarını söyledi. “Müzakerelerin kesilmesini istiyoruz” diyen Scheuer, ön görüşmede de bu konuyu gündeme taşıyacaklarını belirtti. CSU Parti Grup Başkanı Alexander Dobrindt de, Türkiye’yle müzakerelerin sonlandırılmasını koalisyon sözleşmesine taşımak için kararlı oldukları yönünde görüş belirtti.

    YEŞİLLER KARŞI
    CSU’nun talebine Yeşiller, “Yanlış sinyal olacağı” görüşüyle karşı çıktı. Koalisyonun kurulması durumunda adı dışişleri bakanlığı için geçen Yeşiller’den Cem Özdemir, müzakerelerin kesilmesine karşı olduklarını söyleyerek, “Çünkü Türkiye’de muhalefeti güçlendirmek için bu araç bizim tek şansımız” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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