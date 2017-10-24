Görüşme öncesi Yeşiller’den talep

ALMANYA’da hükümette başbakanın yanında bir de başbakan yardımcısı görev yapıyor. Yeşiller bir başbakan yardımcılığına ek olarak, ikinci bir başbakan yardımcılığı istiyor. Yeşiller Eşbaşkanı Simone Peter, hükümetin üç ortakla kurulacağı için bunun normal karşılanması gerektiğini söyledi.

Bugünkü ön görüşmede bütçe ve maliye ele alınacak. Hıristiyan Birlik, koalisyonun çok pahalıya patlayacağından endişe ediyor. CDU uzmanlarının hesaplarına göre, dört partinin seçmenine verdiği vaatleri yerine getirmek istemesi durumunda, harcamalar 100 milyar euroyu aşacak. CSU’nun talep ettiği anne emekliliği dört yıl hesaplandığında 28 milyar euro tutuyor. FDP’nin dayanışma vergisini kaldırma talebi kabul edilirse, bütçeye 2020-2021 arasında 41 milyar euro ek yük getirecek. Yeşiller’in aile bütçesi olarak istediği yatırımların maliyeti 4 yılda 48 milyar Euro. Bunun yanında CDU/CSU 15 milyar Euro vergi indirimi planlıyor.