Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>‘Görüşme bant olarak yayınlansın’

    ‘Görüşme bant olarak yayınlansın’

    ANKARA
    25.01.2018 - 22:51 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Afrin’le ilgili telefon görüşmesi sonrasında yapılan karşılıklı açıklamaları değerlendirdi.

    Kılıçdaroğlu, “En iyisi konuşmaları bant olarak yayınlasınlar, böylece bütün gerçekler ortaya çıkmış olsun. Biz, Türkiye’nin yaptığı açıklamaları değerli buluyoruz. Bu konuda ABD’nin teröre karşı açık ve net tavır takınmasını da istiyoruz” dedi. CHP Lideri, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu’nu ziyaretinde şunları söyledi:

    “Sınırlarımızda asla ve asla terör örgütlerinin yuvalanmasını istemiyoruz. Biz demokrasiyi, insan haklarını savunuyoruz ama bu şu anlama gelmemeli: ‘Efendim işte demokrasiyi savunduk, bizim sınırlarımıza terör unsurları gelsin konuşlansınlar.’ Hayır, asla izin vermeyiz, doğru bulmayız. Ordumuz güzel bir mücadele veriyor. Büyük bir toplumsal destek var. Terörden en çok zarar gören biziz. 30-35 yıldır gencecik çocuklar, kadınlar, anneler katledildi terör eylemlerinde. Terörle mücadele etmek sadece bizim görevimiz değil insanlığın görevidir.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , kemal kılıçdaroğlu , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri