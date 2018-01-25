‘Görüşme bant olarak yayınlansın’

Kılıçdaroğlu, “En iyisi konuşmaları bant olarak yayınlasınlar, böylece bütün gerçekler ortaya çıkmış olsun. Biz, Türkiye’nin yaptığı açıklamaları değerli buluyoruz. Bu konuda ABD’nin teröre karşı açık ve net tavır takınmasını da istiyoruz” dedi. CHP Lideri, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu’nu ziyaretinde şunları söyledi:

“Sınırlarımızda asla ve asla terör örgütlerinin yuvalanmasını istemiyoruz. Biz demokrasiyi, insan haklarını savunuyoruz ama bu şu anlama gelmemeli: ‘Efendim işte demokrasiyi savunduk, bizim sınırlarımıza terör unsurları gelsin konuşlansınlar.’ Hayır, asla izin vermeyiz, doğru bulmayız. Ordumuz güzel bir mücadele veriyor. Büyük bir toplumsal destek var. Terörden en çok zarar gören biziz. 30-35 yıldır gencecik çocuklar, kadınlar, anneler katledildi terör eylemlerinde. Terörle mücadele etmek sadece bizim görevimiz değil insanlığın görevidir.”