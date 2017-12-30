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    'Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim'

    Özgür ALTUNCU /İSTANBUL
    30.12.2017 - 23:42 | Son Güncelleme:

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Kastamonu il kongresinde, “Nasıl oluyor da bir anda, affedersiniz Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz” sözlerine Twitter’dan, “Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim” diye yanıt verdi.

    ‘11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin resmi Twitter hesabından duyurulan Abdullah Gül’ün yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    “Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim.” 

    Yazıklar olsun'Yazıklar olsun'

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , gazetehaberleri
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