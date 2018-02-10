Görüş mesafesi 50 metreye düştü! O şehirde yoğun sis

Sabah saatlerinde kentte etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sis, TOKİ konutları ve Selimiye Camisi'nin çevresinde yoğunlaştı.

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düşmesi sürücüleri de olumsuz etkiledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kentin simge eserlerinden Selimiye Camisi ve tarihi yapılarda sis nedeniyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde dağılması bekleniyor.



