Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Görüş mesafesi 50 metreye düştü! O şehirde yoğun sis

    Görüş mesafesi 50 metreye düştü! O şehirde yoğun sis

    AA
    10.02.2018 - 09:51 | Son Güncelleme:

    Edirne'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

    Sabah saatlerinde kentte etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sis, TOKİ konutları ve Selimiye Camisi'nin çevresinde yoğunlaştı.

    Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düşmesi sürücüleri de olumsuz etkiledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

    Kentin simge eserlerinden Selimiye Camisi ve tarihi yapılarda sis nedeniyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde dağılması bekleniyor.

    Etiketler: edirne sis , etkili sis , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri