Görüntüye kabul tape'lere inkar

KOMUTAN GEZİYORDU

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, eski albay Özçetin’e dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın yer aldığı kamera görüntüleri izlettirildi. Mahkeme başkanı, “Hava Kuvvetleri Komutanı’nın getirilişi var” ifadesine sanık Özçetin, “Getirilişinden ziyade gelişi var” itirazında bulundu. Hâkimin, Orgeneral Ünal’ın koridorlardaki görüntülerinde sürekli arkasında 2 silahlı asker bulunduğuna işaret ederek, “Komutan tuvalete bile bu silahlı kişilerle mi gidiyor?” sorusu üzerine Özçetin, “Onlar komutanın korumaları. Gittiği her yerde yanından ayrılmazlar, ayrılırlarsa suç işlemiş olurlar. Komutanın defalarca serbest gezdiğini görüyorum. Gittikleri yerde tuvalet var, anladığım kadarıyla komutan sık sık tuvalete gitmiş. Bu da komutanın filoda serbest dolaştığının kanıtı” diye konuştu.



Mahkeme başkanının, “Sizlerin yanında kimse yok, onun yanında hep silahlı kişiler var” ifadesi üzerine Özçetin, “Herkes komutana selam vermiş, emrine amade bekliyor. O komutan. Ağzı bağlı değil. Oradaki herkes gözünün içine bakıyor” dedi.



SURETİ BENZİYOR

Özçetin, 143. Filo koridorundaki kamera görüntülerindeki kişinin de kendisine benzediğini belirterek, “Suret olarak benim diyebilirim” diye cevap verdi. Özçetin, 141. Filo koridorundaki kamera görüntülerinde de önde yürüyen kişinin sanık Hakan Evrim, ortadaki kişinin kendisi, arkadan gelen kişinin de sanık Hakan Karakuş olduğunu teşhis etti. Bombalama emirlerinin geçtiği görüşmelerin okunması üzerine Özçetin, tapeleri inkar ederek, böyle bir talimatta bulunmadığını savundu. Sanık şöyle devam etti: “Ben bombalama talimatı vermedim, polislerin ölmesinden ben de çok üzüntü duydum. Bu olayın nasıl gerçekleştiği konusunda detaylı araştırma lazım. Pilot mühimmatı kendi kafasına göre bırakmaz, mutlaka talimat verilmiştir. Muhabere karıştırması diye bir şey var, telsize girerler ve sizi yanlış yere yönlendirirler.”



Daha önceden arkadaş olduğu bu kişilerle darbe faaliyetinden yargılanmasının tesadüf olup olmadığı sorulan Özçetin, “Roma’yı da biz yaktık” dedi.



