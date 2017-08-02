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    Görüntülü görüşme sırasında intihar etti

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 08:03Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 08:03

    22 yaşındaki genç kadın, Bangladeş'teki evinde kocasıyla yaptığı görüntülü telefon konuşması sırasında kendisini astı.

    Bangladeş'in Dakka kentinde 22 yaşındaki Risila Binte isimli bir kadın, kocasıyla yaptığı görüntülü konuşma sırasında kendisini asarak intihar etti. Olayın ardından yakındaki bir hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.
    3 yaşında bir kız çocuğu olan genç kadının ölümü sırasında küçük kızının, dedesinin yanında olduğu bilgisi verildi.

    Binte'nin intihar sebebi henüz belirlenemezken, polis olay sebebinin kocasıyla yaşadığı sorunlardan kaynaklanabileceğini ifade etti.

    Genç kadının cesedi incelenmek üzere otopsiye gönderildi.

    Etiketler: son dakika , intihar , görüntülü görüşme , bangladeş , haber , haberler
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