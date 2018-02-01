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    Görüntüleri AA paylaştı! Böyle ilerliyorlar

    AA
    01.02.2018 - 09:36 | Son Güncelleme:

    Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı harekâtı kapsamında Afrin'in kuzeyindeki Kurni Dağları'nın en yüksek zirvesini ele geçirdi.

    Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO birlikleri, sabah saatlerinde Bülbül beldesi merkezinin çevresinde başlattıkları operasyon çerçevesinde, Kurni Dağları'nın en yüksek zirvesini teröristlerden temizledi. Kurni Dağları, Afrin'e hâkim bir konumda bulunuyor. 

    Görüntüleri AA paylaştı Böyle ilerliyorlar

    Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlatılan ve 12'nci gününe giren harekâtta TSK ve ÖSO birlikleri, saat 12.00 sularında Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan almıştı. Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesiyle terör örgütünün Afrin'in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu. Zeytin Dalı harekâtının 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 6'sı stratejik dağ veya tepe olmak üzere 26 nokta örgütten kurtarılmış oldu. 

    Görüntüleri AA paylaştı Böyle ilerliyorlar

    TSK ve harekâta destek veren ÖSO güçleri, harekâtta, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti. 

     

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    Etiketler: Zeytin Dalı , Harekat , Afrin , kurni dağı , PKK , son dakika
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