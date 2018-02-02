Görüntüler ortaya çıktı! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

Zeytin Dalı harekâtında Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin karşısındaki YPG'nin terör mevzileri çoklu roketatarla vuruldu. Bülbül kasabasının alınmasıyla yeni hedef olan Raco bölgesini Türk savaş uçakları bombalıyor. Hafta içinde teröristlerden temizlenen Darmık Dağı'na Türk askeri bayrağı dikti.

Harekata katılan 57. Komando Taburu'ndan bir asker tarafından kayda alınan görüntülerde, dağın zirvesine çıkan başka bir askerin "Türk milletine armağandır." diyerek elindeki Türk bayrağını diktiği görülüyor. Kayıtta, görüntüyü çeken kişinin "Darmık Dağı alındı, Karşımız Kilis'in sınırından başlayarak Türk toprakları." ifadesini kullandığı duyuluyor.





İŞTE ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR



TSK'dan yapılan açıklamada, 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Zeytin Dalı harekâtı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait ele geçirilen muhtelif tipte silah ve mühimmatın listesi şöyle açıklandı: "1 adet SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesi, 4 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet Bixi makineli tüfek, 2 adet RPG 7 Roketatar, 4 adet RPG 7 Roketatar mühimmatı, 1 adet Keskin nişancı tüfeği, 3 adet Tabanca, 1 adet Anti tank mayını, 2 adet El bombası, 3 adet Dürbün, 2 adet El telsizi,15 adet Şarjör, Çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı."







ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 823'E ÇIKTI



Genelkurmay Başkanlığı'nca 'Zeytin Dalı harekâtı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtıyla PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerce sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 6 hedefin imha edildiği belirtilen yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı harekÂtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur" denildi.