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    Görüntüler büyük yankı uyandırdı! Füze denemesini insanlar üzerinde mi yapıyor?

    Hürriyet Haber
    05 Ağustos 2017 - 08:41Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 08:43

    Güney Kore, Türkçeye çevirisi ‘kuzey gökyüzünün koruyucusu’ olarak çevrilen Xuanwu adlı füzenin denemesinden videoyu yayınladı.

    Görüntüde, hassas balistik füzenin bir sığınağı vurduğu ve alevler çıktığı sırada bir insan figürü görünüyor. Bazı Güney Koreliler, görüntülerin yer aldığı videoya yorum yaparak denemede poligon çalışanlarından birinin ölüp ölmediğini merak ettiklerini yazdı.
    Güney Kore, Türkçeye çevirisi ‘kuzey gökyüzünün koruyucusu’ olarak çevrilen Xuanwu adlı füzenin deneme görüntülerini yayınladı.

    Sputnik'te yer alan haberde görüntüde, hassas balistik füzenin bir sığınağı vurduğu ve alevler çıktığı sırada bir insan figürü görünüyor.

    Videoya yapılan yorumlarda, bazı Güney Kore sakinleri, denemede poligon çalışanlarından birinin ölüp ölmediğini merak ediyor. Diğerleri, alevler arasında görünen figürün, balistik füzenin yıkıcı gücünü göstermek için sığınağa yerleştirilen bir

    manken olduğunu savundu.

    Etiketler: son dakika , füze , güney kore , deneme , haber , haberler
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