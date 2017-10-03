Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Görünce hemen yakalayıp veterinere götürdü

    Görünce hemen yakalayıp veterinere götürdü

    MANİSA (AA)
    03.10.2017 - 18:51 | Son Güncelleme:

    Manisa Salihli'de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan ve doğada ender görülen kuş türleri arasında yer alan balaban, tedavi altına alındı.

    Karayahşi Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Börekçigil, gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytin ağacının üzerinde daha önce hiç karşılaşmadığı bir kuş gördüğünü, yaralı olduğunu anladığı kuşu yakalayarak Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim ettiğini söyledi. 

    Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil ise balaban kuşunun, Türkiye’de ender görüldüğünü ifade etti. 

    Balaban kuşunun koruma altında bir tür olduğuna dikkati çeken Bayil, "Bu kuş türünün ilimizde görülmesi çok önemli. Vatandaşımızın gösterdiği duyarlılık da çok sevindirici" diye konuştu. 

    Yaralı balaban kuşunun, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliğine teslim edileceği bildirildi.

    Etiketler: Salihli , Manisa , Balaban kuşu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri