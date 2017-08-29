Görmeye alışık olmadığınız 6 garip müzik aleti

Kontrabas Balalaika

17. yüzyılın sonlarında Rusya’da ortaya çıkan bu alet diğer telli enstrümanların tersine üçgen bir yapıya sahip. Parmaklarla ya da deri tellerle çalınabilen bu müzik aleti bir kaidenin üzerinde durur ve boyutları değişebilir.

Amerikan Fotoplayer

American Fotoplayer Company tarafından 1912’de üretilen Amerikan fotoplayer, aslında bir tür piyanodur. O dönemde sessiz filmlerin revaçta olmasıyla birlikte bir çok ses efekti bu piyanoyla yapılmıştır. Bu nedenle adına fotoplayer denmiştir.

Stylophone

Stilfon Brain Jarvis’in ilk defa tanıttığı analog bir kalemle çalışan bir sentezleyicidir. Tam olarak müzik aleti denmese de değişik br sesi vardır. 1967 yılında icat edilmiştir.

Picasso Gitar

Adı üstünde olan Picasso Gitar Manzer tarafından Picasso’nın kübist eserlerinden esinlenerek tasarlanmıştır. Tıpkı onun eserleri gibi girift ve karmaşık boyutlardan oluşan gitarın dört boyun, iki ses deliği ve 42 dizgisi vardır. Bu yapısıyla daha çok bir arp olarak nitelendirilebilir.

Theremin veya Aetherphone

Rus mucit Leon Theremin’in adını alan ve önceleri aetherphone ismiyle bilinen bu müzik aleti aslında elektronik müzik aletlerinin ilk örneklerinden biridir. Aleti çalan kişinin ellerini ve frekans kontrol osilatörlerinin konumunu algılayabilen bu alet iki metal antenle kontrol ediliyor.

Glass Harmonica

Bir dizi cam kasenin ve bazen de kadehlerin bi araya gelmesinden oluşan müzik aleti; armonika, kase organı ya da hidrokristalofon isimleriyle de biliniyor. Alet camlara sürtünme yoluyla sesler üretiyor.