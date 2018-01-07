Görme engellilerden 'hakim' tepkisi

Ayva, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Türkiye'de hâlâ körlerin hakim olması yasak. Dünyada körlerin hakimlik, kadılık yaptığı biliniyor. Hatta geçmişe baktığımızda Osmanlı döneminde, Mısır'da kadı olan Osmanzade Taib Efendi kördü. Hakimlik, doğruyu, yanlışı, hatalıyı, suçluyu, suçsuzu ayırt etmek demek. Bunu neden körler yapamasın? Hukuk okuyan, hakimlik, savcılık sınavlarında son derece yüksek puanlar alabilen ama mülakatta başarısız olan körler var. Böyle bir yaklaşım doğru değil. Adli sistem çok başarılıysa tamam o zaman körler girmesin bu sisteme, böyle mi diyelim? 'Körleri bu sisteme almadık, bu Türkiye'de hukuk sistemini çok mu başarılı yaptı'. Çok yanlış bir kanaat."



'YAPAY SINIRLARIN ARTIK ORTADAN KALKMASINI BEKLİYORUZ'



Akademik hayatta da görme engelli vatandaşların bilgilerinden daha fazla istifade edilmesi gerektiğine dikkati çeken Ayva, Osmanlı döneminde dünyaya gelen Aşık Veysel'in, Cemil Meriç'in üstüne Cumhuriyet döneminde Türkiye ve dünya çapında görme engellilerin de yetiştirilemediğini kaydetti.



Ayva, "Artık körlerin önünü açmak yerine sınırlayıcı hareketlerin son bulması gerekiyor. Körlerin potansiyelinden de istifade etmemiz lazım. Şu anda körler beyaz bastonla bağımsız hareket ediyorlar, bilgisayar teknolojisi ile de bilgiye ulaşma özgürlüğünü elde etmiş durumdalar. Körlerin önüne çekilen bu tip yapay sınırların artık ortadan kalkmasını bekliyoruz."diye konuştu.