Görme engelliler “Airpoly Vision” sayesinde artık görebilecek

“Aipoly Vision” adlı bu uygulama, akıllı telefonun kamerasını kullanarak gördüğü nesneleri tanımlıyor ve bu nesnenin ne olduğunu sesli olarak söylüyor.

Binlerce nesneyi teşhis edebilen uygulama, görme engellilerin adeta gözü görevi görüyor. Bunun yanı sıra renkleri de ayırt ederek sesli olarak söyleyen uygulama, yalnızca görme engellilere değil, aynı zamanda renk körü olan kişilere de yardımcı olabiliyor.

1400 farklı rengi ayırt edebilen uygulama, 1000’in üzerinde de yemek ve gıda ürününü tanımlayabiliyor. Ayrıca, 20’den fazla dil seçeneğinin bulunduğu uygulamayı kullanmak için internet bağlantısı da gerekmiyor.

Ücretsiz olarak 1000 nesneyi tanımlayabilen uygulamanın bütün özelliklerinden faydalanabilmek ve nesne sayısını arttırabilmek için abonelik ücreti ödemek gerekiyor. Uygulamaya abone olunduğu taktirde, 2000’den fazla hayvan ve bitki türü de tanımlanabildiği uygulamanın hem iOS hem de Android sürümü bulunuyor.