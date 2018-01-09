Görme engelli öğrenciye MEB’den destek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Türkiye'de, görme engelli öğrencilere eğitim veren 36 okulda, 1.346 öğrencinin eğitim gördüğünü, görme yetersizliği bulunan 2 bin 722 öğrencinin ise eğitimine kaynaştırma-bütünleştirme uygulamaları yoluyla devam ettiğini söyledi.

Görme engelli öğrencilerin eğitim ortamlarını iyileştirmek ve eğitsel materyal eksiklerini gidermek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Güngör, öğrencilere kültürel, sosyal ve sportif alanlarda destek olmak amacıyla çeşitli kurumlarla iş birliği yaptıklarını söyledi.

Güngör, bu kapsamda, Bakanlık olarak bu yıl 250 Braille okuma yazma cihazının görme engelli öğrencilere dağıtılmasını planladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Öğrenciler, bu cihazı kullanarak okuma, yazma becerilerini geliştirebilecek, ayrıca normal akranlarıyla eşit miktarda kaynağa erişme şansına da kavuşacak. Elektronik okuma yazma cihazı, elektronik ortamlardaki dokümanları Braille alfabesine dönüştürme özelliğine sahip olması nedeniyle öğrencilerin kitap, gazete, dergi gibi pek çok dokümana erişimini sağlayacak. Cihaz, ayrıca öğrencilerde bir okuma kültürü oluşmasına katkı sağlayacak.

Cihazda, Braille alfabesiyle alınan notları yazı diline çevirerek elektronik ortama aktarma özelliği de bulunuyor. Bu sayede aileleri, görme engelli çocuklarının okuma yazma gelişimini takip etme fırsatı bulabilecek."

Güngör, ilk olarak 250 cihazın görme engelli öğrencilere dağıtımının ardından projenin Türkiye geneline yaygınlaştırılmasının sağlanacağını de söyledi.