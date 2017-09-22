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    ‘Görme Biçimleri’ Brüksel’de

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 17:05 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 17:05

    Arter’de 2 Haziran- 13 Ağustos 2017 tarihlerinde sanatseverlerle buluşan ‘Görme Biçimleri’ sergisi Brüksel’deki Boghossian Vakfı’nın merkezi Villa Empain’de sergilenmeye başlandı.

    Bugün itibarıyla Belçikalı sanatseverlerle buluşan sergi, 18 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek. Arter tarafından sipariş edilmiş ve gerçekleştirilmiş olan “Görme Biçimleri” sergisi küratörleri tarafından Villa Empain için uyarlandı. Serginin Brüksel ayağı 27 sanatçının resim, heykel ve fotoğraftan ses, film ve yerleştirmeye uzanan 70 yapıtını bir araya getiriyor. Sergideki yapıtların büyük kısmı taşımakta oldukları sanat tarihsel referansların eleştirisini de sunuyor ve çoğunlukla içinde sunuldukları siyaset yüklü bağlamların altını çiziyorlar.

    ‘Görme Biçimleri’ Brüksel’de

    ‘Görme Biçimleri’ Brüksel’de

    Etiketler: kitap sanat , Görme Biçimleri , Arter sanat galerisi
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