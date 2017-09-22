‘Görme Biçimleri’ Brüksel’de

Bugün itibarıyla Belçikalı sanatseverlerle buluşan sergi, 18 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek. Arter tarafından sipariş edilmiş ve gerçekleştirilmiş olan “Görme Biçimleri” sergisi küratörleri tarafından Villa Empain için uyarlandı. Serginin Brüksel ayağı 27 sanatçının resim, heykel ve fotoğraftan ses, film ve yerleştirmeye uzanan 70 yapıtını bir araya getiriyor. Sergideki yapıtların büyük kısmı taşımakta oldukları sanat tarihsel referansların eleştirisini de sunuyor ve çoğunlukla içinde sunuldukları siyaset yüklü bağlamların altını çiziyorlar.