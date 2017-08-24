MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Görgüsüz bakan eşi ortalığı karıştırdı

    Görgüsüz bakan eşi ortalığı karıştırdı

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 00:55Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 00:55

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in (54) oyuncu eşi Louise Linton (36), devlet tarafından bakanın kullanımına sunulan uçaktan inerken çektiği bir fotoğrafta üzerindeki lüks giysileri markalarıyla etiketleyip Instagram hesabında paylaştı.

    Üzerindeki kıyafetlerin toplam değeri 15 bin doları bulan Linton’ın bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

     

    SİZDEN FAZLA VERGİ ÖDÜYORUZ

     

    Linton’ın fotoğrafının altına bir kullanıcı bu uçuşun vergi mükelleflerinin parasıyla yapıldığını hatırlatarak “Sizin küçük ‘kaçamağınızı’ ödeyebildiğimiz için memnunum. Acınası durum” yorumunda bulundu. Eşinin mal varlığı 500 milyon dolar olarak tahmin edilen Linton, “Eminim ki, ben ve eşim bu ülkeye sizden daha çok vergi ödüyoruz” yanıtını verdi. Linton, eşinin ve kendisinin bu ülke için fedakârlıkta bulunduğunu belirterek “Pasif agresif iğrenç yorumunuz için teşekkür ederim. Biraz sakinleşin ve Game of Thrones’un yeni bölümünü izleyin” ifadelerini kullanınca tepkiler daha da arttı. Linton paylaşımı birçok kullanıcı tarafından ‘görgüsüzlük’ olarak değerlendirildi. Eleştiriler üzerine özür dilemek zorunda kalan Linton, paylaşımlarının ‘uygunsuz ve duyarsız’ olduğunu kabul etti. Tartışmalı fotoğrafını da silen Linton, hesabını yabancı kullanıcılara kapatarak ‘özel’ konuma aldı.

    Görgüsüz bakan eşi ortalığı karıştırdıSteven Mnuchin ve Louise Linton 24 Haziran’da evlenmişti.

    Etiketler: Steven Mnuchin , Louise Linton , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri