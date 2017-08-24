Görgüsüz bakan eşi ortalığı karıştırdı

Üzerindeki kıyafetlerin toplam değeri 15 bin doları bulan Linton’ın bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

SİZDEN FAZLA VERGİ ÖDÜYORUZ

Linton’ın fotoğrafının altına bir kullanıcı bu uçuşun vergi mükelleflerinin parasıyla yapıldığını hatırlatarak “Sizin küçük ‘kaçamağınızı’ ödeyebildiğimiz için memnunum. Acınası durum” yorumunda bulundu. Eşinin mal varlığı 500 milyon dolar olarak tahmin edilen Linton, “Eminim ki, ben ve eşim bu ülkeye sizden daha çok vergi ödüyoruz” yanıtını verdi. Linton, eşinin ve kendisinin bu ülke için fedakârlıkta bulunduğunu belirterek “Pasif agresif iğrenç yorumunuz için teşekkür ederim. Biraz sakinleşin ve Game of Thrones’un yeni bölümünü izleyin” ifadelerini kullanınca tepkiler daha da arttı. Linton paylaşımı birçok kullanıcı tarafından ‘görgüsüzlük’ olarak değerlendirildi. Eleştiriler üzerine özür dilemek zorunda kalan Linton, paylaşımlarının ‘uygunsuz ve duyarsız’ olduğunu kabul etti. Tartışmalı fotoğrafını da silen Linton, hesabını yabancı kullanıcılara kapatarak ‘özel’ konuma aldı.

Steven Mnuchin ve Louise Linton 24 Haziran’da evlenmişti.