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    Göreve iadede ‘ayrıcalık’ tartışması

    Nuray BABACAN / ANKARA
    02.02.2018 - 23:46 | Son Güncelleme:

    OHAL Komisyonu’nun, atılan kamu görevlilerinin iadesi konusunda yaptığı çalışmadan bağımsız olarak, bazı bakanlıklarda alınan göreve iade kararları, AK Parti içinde tartışma yarattı.

    TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, OHAL Komisyonu çalışırken, bazı bakanlıkların kararları beklemeden göreve iadeler yaptığını söyledi. Serdar, bu durumun kamuoyunda, “Hükümette adamı olan işine geri dönüyor” algısına neden olduğunu dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gecikmesinde sakınca olan hallerde, hükümetin FETÖ şüphesiyle görevden ihraç edilenleri göreve iade etmesinin doğru olduğunu belirtirken, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da “Mor Beyin” listesinde bulunanların iade edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ise  “Ömer Bey farklı bir şey söylüyor. Buna bakmak lazım. Sonuçta, OHAL komisyonundaki arkadaşların çalışmalarına güveniyorum. Gayet iyi çalışıyorlar. Çok ciddi araştırmalardan sonra karar veriyorlar” dediği belirtildi. 

    Etiketler: OHAL , Ömer Serdar , gazetehaberleri , son dakika
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