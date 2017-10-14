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    Haberler >Gündem>'Göreve hazırız'

    'Göreve hazırız'

    Deniz GÜREL / ANKARA
    14.10.2017 - 00:59 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Mansur Yavaş, Ankara’da, siyasette önemli bir figür. Onunla arada bir konuşuyorum. Bizim kesimde de sevilen bir isim” açıklaması üzerine gözler 2014 yılında CHP’den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş’a çevrildi.

    Kılıçdaroğlu’yla zaman zaman ülke gündemiyle ilgili görüştüklerini belirten Mansur Yavaş, Hürriyet’e şunları söyledi:

    2014 KİMSENİN İÇİNE SİNMEDİ
    “Bu konuda konuşmak için çok erken diye düşünüyorum. 2014 Yerel Seçim Sonuçları Ankara ve Türkiye’de kimsenin içine sinmedi. Halktaki değişim talebi sandıktan çıkamadı. Buna rağmen artık AK Parti’nin dahi tahammül edemediği rant ve beton belediyeciliğinin anayasa ve yasalara uygun olarak sona erdirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Vatandaş olarak Ankara ve ülkemiz için her türlü göreve daima hazırız. Ülkemiz ve Ankara için en büyük ihtiyaç, uzlaşma. Rant ve betona kurban edilen Ankara’nın partiler üstü bir bakışla yeniden ortak akılla ele alınmasında zorunluluk var. Süreç devam ediyor. Siyasetteki taşlar yerine tam olarak oturmadı. Önümüzdeki günlerde en geniş siyasi uzlaşma ile Ankara’nın ele alınıp ona göre bir karar verilmesi gerekir.”

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , gazetehaberleri
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